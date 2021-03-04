白髮穴位｜肝炎男頭髮半白肝硬化！按摩頭皮3穴位護肝排毒養黑髮

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-04 17:27

隨著年紀增長，頭髮變得花白，讓許多人不禁感嘆自己「老了」。其實從西醫和中醫觀點來看，長出白髮可能正在暗示著：你的肝臟出問題了！

肝不好 頭髮悄悄變白了！

台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊表示，肝臟的功能在於分解體內廢物、合成身體所需的營養，當肝臟不好時，血液中廢物多、營養素少，當然也會影響到黑色素細胞正常運作，白髮就悄悄冒出頭。

他曾遇過一位乙型肝炎患者，一直有定期追蹤，病況大致穩定；但某次回診時，他的頭髮竟然白了一半！檢查之下，果真他的肝功能有明顯退化，原本肝硬化介於一、二期之間，這次已經進展到第三期，頭髮才會明顯變白了。

髮為血之餘 頭皮按摩改善白髮、掉髮

從中醫觀點來看，肝經會經過頭部鬢角附近，因此經常可以看到肝不好的人，白髮會先從兩鬢周遭出現，再慢慢擴展到整個頭頂。台灣中醫師陳潮宗指出，髮為血之餘，透過頭皮按摩的方式，改善頭部循環，幫助肝血充足，也有助於養髮。

▼頭皮按摩3穴位預防掉髮、白髮（點擊下圖看清！👇👇👇）

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養髮第一穴－角孫穴

角孫穴位於耳尖上方、膽經循行的位置。中醫認為肝膽是相通的，按摩角孫穴有助於營養傳送到髮根。

養髮第二穴－太陽穴

太陽穴位在眉毛和眼尾連線的位置。台灣中醫師陳潮宗說，太陽穴是一個經外奇穴，平時多按它有助於緩解疲勞；在養髮方面，因為它能幫助腦部循環、促進頭皮健康，頭髮就不容易變白和掉髮。

養髮第三穴－天柱穴

天柱穴位於後髮際上方2公分的位置。天柱穴有助於腦部活血化瘀，緩解壓力，改善疲勞、眼睛痠澀等，也有養髮的效果。

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