飲水｜晨早第1杯水防心血管病　喝錯易中風3大原則飲幾多最好？

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晨起後先空腹飲一杯水，能清潔消化道、活化腸胃道細胞，補充前晚身體所流失的水分，並稀釋濃稠的血液，讓身體由內而外整個甦醒過來，有益於接下來早餐的消化吸收，讓身體進入良性循環。

晨起不喝水，到老都後悔

中國中醫科學院教授楊力在其著作中提到，早上起來的第一杯水有「救命水」之稱。因為早晨是一天中血壓最高、血液黏稠度最高的時候，一杯溫水，有助於血液循環，可降低血液黏稠度，防止心腦血管疾病。另外，經過一夜的睡眠，排汗、排尿、皮膚蒸發及口鼻呼吸等，已使體內不少水分流失，人體處於缺水狀態；因此晨起一杯水，能及時補充前一夜丟失的水分。

▼早上第一杯水怎麼喝？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 最好是白開水：因為任何含鹽、糖、油或兼而有之的飲品，不論濃度高低，都不能起到白開水的保健功效。相反，可能造成血液進一步「濃縮」。

2. 最好是溫水：溫水有保暖內臟器官的作用，可以維持血液循環與腸道順暢。

3. 水量以不超過200毫升為宜：身體吸收水分後，會使血液變稀，血量增加，加重心腎的負擔，因此要控制飲水量，建議喝200毫升就好。心力衰竭、腎衰竭病人，建議最好在醫生指導下確定喝水量，而且最好小口小口地喝。

大口喝冰水，激出心臟病

夏季外界溫度高，人體的血管正處於易散熱的擴張狀態，突然飲水會引起血管迅速收縮；而突然喝冰水，則會刺激自律神經，加重血管收縮和痙攣，導致心血管供血不足。此外，冰水還會影響胃腸的正常運作，讓體內濕氣無法排出，從而加重心臟負擔。這些因素會誘發腦中風、心肌梗塞等急症。同時，猛喝水會增加整個身體的血液總量，使得血壓突然升高，可能導致心血管患者出現心力衰竭症狀。

楊力教授建議，飲水時注意出入量平衡，心腦血管患者最好早晚量體重，以不引起體重過大變化為準。喝水不宜過冷，應當多喝溫水，速度不宜過快。

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▼不同體質缺水時，會有不同症狀。（按圖了解👇👇👇）

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本文摘自：《病從寒濕來：從飲食、穴位按摩入手，將寒濕一網打盡》楊力著

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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