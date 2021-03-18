骨刺｜小腿麻痛頭後像蟲爬？生骨刺8類人高危久坐運動過度易中招

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-18 17:02

我們俗稱的「骨刺」，是從骨頭長出來的突出物，是骨頭增生的結果，在醫學上稱為「骨疣」或「骨質增生」。

骨刺是怎麼產生的？

生成骨刺的主要原因，是骨頭旁邊的軟骨或韌帶因為長期的壓力或損傷，慢慢磨損失去彈性，使椎間盤受損，椎間的軟骨墊被擠出，堆積在韌帶和椎體邊緣，長時間的累積後鈣化與增生成尖刺狀。理論上身體的任何一塊骨頭都有可能會長出骨刺。頸椎、腰椎、骨盆、膝蓋、肩關節、腳踝、手指頭的小關節是比較容易長骨刺的部位。

什麼人容易長骨刺？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

年齡、性別以及生活習慣都可能是造成骨刺的原因。大多與關節退化、軟骨磨耗有關，較常發生在中老年人身上，不過關節過度使用或使用不當的族群，也可能年紀輕輕長出骨刺。

1. 體重過重 2. 受傷：曾經骨折或韌帶受傷 3. 營養不良 4. 遺傳基因缺陷 5. 運動過度 6. 中老年人 7. 久站、久坐的生活型態 8. 從事粗重工作

長骨刺會有什麼症狀？

並非所有的骨刺都會出現症狀，但主要的症狀為活動時，關節感到疼痛不適，發生在各關節的骨刺，造成的不適感也不盡相同。

骨刺所引起的症狀可以分為兩種類型：

脊椎受到壓迫：會有行動不便與肢體僵硬的感覺，而肢體的力量也會受到影響。

神經受到壓迫：會出現肢體麻木、針刺感，這種麻痛感可能會隨著神經分佈的區域走。如果神經長時間受到壓迫，區域內的肌肉可能萎縮或變得無力。

若將骨刺生長位置分為幾個區塊，患者可能會有以下症狀。

頸椎：感覺頭的後半部像有蟲子在爬，合併有耳鳴、覺得頭重、頭暈、頭痛、肩頸痠痛等症狀。

下頸椎：覺得頭部和肩部麻木困脹，有時會延伸至上背部或手臂、手掌及手指等；少數合併有吞嚥困難感、喉部阻塞等症狀。

腰椎：覺得腹股溝與腹部之間疼痛，或膝蓋以下發麻、疼痛無力，少數人對於患處會覺得較冷或較熱。

薦椎：小腿肚或腳趾麻痛、痠麻無力。少數人會有腳趾麻痛的現象。

▼同場加映：紓緩骨刺痛運動👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

相關文章：【骨刺】翹腳玩電話年輕也中招！4個簡單動作操肌減刺痛淺蹲都得

延伸閱讀：

你站對了嗎？錯誤站姿讓你的脊椎面臨3大風險

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】