消化不良｜食太飽胃痛胃氣脹！5個穴位紓緩不適按肚臍減埋肚腩？

撰文：Heho健康
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與朋友家人團聚，總免不了大吃大喝一番，但不小心吃太多就容易引起胃漲、肚子痛。除了要細嚼慢嚥外，若萬一真的消化不良造成肚子不舒服，也可以按5個穴道，幫助腸胃消化、消脹氣 !
▼5穴位快速緩解脹氣、胃不適（點擊下圖看清👇👇👇）
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消化不良可以按壓
1. 足三里穴
位置 : 外膝眼下四橫指、脛骨邊緣
按壓 : 壓6秒鐘將手離開一次，重複10次
功效 : 治消化不良、胃炎、腹脹，可促進胃酸分泌還能止痛
2. 內關穴
位置：手腕橫格紋以上約2寸處
按壓：用另一隻手的大拇指用力按壓20-30次，並且按摩1分鐘
功效：寬胸利膈、打開消化道
18至45歲人士食滯的常見情況？（按圖）
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胃脹氣可以按壓
3. 中脘穴
取穴：肚臍正上方4指幅處
按壓：以食指按壓約2-3分鐘
功效：調節消化道機能、消除胃凸和胃脹氣、幫助排便、和胃、寬中、消食
4. 水分穴
取穴：肚臍正上方1指幅處
按壓：以食指按壓約2-3分鐘
功效：緩解胃痛、清理小腸、分清別濁、利水、消脹
5. 關元穴
取穴：肚臍正下方4指幅處
按壓：以拇指按壓約2-3分鐘
功效：促進腸道蠕動、改善小腸機能，加速腹部脂肪的代謝，還可以緩解經痛、緩和體溫、益腎氣，利下焦
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