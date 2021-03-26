痰濕穴位｜愛吃甜品凍飲代謝差！健脾化痰濕3穴位防暗瘡胸悶水腫

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痰濕是什麼呢？這要先從「脾」說起，「脾主運化」，負責人體的消化、吸收及排泄的調和，也是人體氣血的傳送帶，可以將氣、血、營養傳送到身體各處。如果脾正常運作，身體多餘的水分和廢物都會隨著身體循環排出體外。

現代人因為常吃油炸、甜食、冰冷的飲品，導致脾的負擔加重，長期下來脾愈來愈虛弱，代謝運化的能力也變得愈來愈差，使身體多餘的廢物以及水分無法代謝，滯留在體內凝聚成「痰」。由於身體內痰的形成是由於水分滯留、運行不暢引起的，因此被稱為「痰濕」。

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痰濕的症狀

痰濕會隨著身體氣血循環移動，尋找不同的出口，因此會反應在身體的各部位。

1. 痰濕往上症狀：喉嚨卡痰、皮膚長大紅痘、滿臉油光等。

2. 痰濕在中間症狀：胸悶、腹脹、有噁心感、內臟脂肪變厚等。

3. 痰濕往下症狀：關節炎、下肢水腫、女性有分泌物及異味等。

▼3穴道改善、化解痰濕（點擊下圖看清👇👇👇）

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按揉以下3個穴道3-5分鐘，力道不要過大有酸脹感即可，每天2次。

1. 陰陵泉穴

位置：膝蓋內側凹陷處，往下方3指寬處。

2. 豐隆穴

位置：膝眼與外踝連線中點，在脛骨前緣外側約2指寬處。

3. 承山穴

位置：腳踝後方腳筋與膝後方凹窩連線中點處。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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