腰痛穴位｜肩頸僵硬腰背痛6個穴位助紓緩　按壓唔痛即位置唔啱？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-28 10:02

中醫觀點中，經絡不通時，就容易產生痠痛問題，身體痠痛，經絡上的穴位會出現「壓痛點」，也就是可以治療痠痛的地方，平時自己可以常按摩這些穴位，來解決肩頸僵硬和腰痠背痛問題。

▼6個治痠痛穴道（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

每個穴位用大拇指或指腹輕揉30秒，或按住穴位至有痛感，停10秒後放鬆

1. 風池穴

位置：脖子後兩側，頭和脖子接觸的部位

2. 華陀夾脊穴

位置：位於背、腰部，當第一胸椎至第五腰椎棘突下兩側，後正中線旁開0.5吋，一側17個穴位。左右兩側共34穴。（圖中橙色虛線部分即為華陀夾脊穴群）

３. 巨骨穴

位置：位於人體的肩上部，當鎖骨肩峰端與肩胛岡之間凹陷處

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+ 12 + 12 + 12

4. 天宗穴

位置：位在背後肩胛骨正中央上方左右各一

5. 肩前穴

位置：垂肩，當腋前皺襞頭與肩鎖關節連線之中點取穴

6. 陽陵泉穴

位置：位於大腿外側、膝蓋下方，腓骨頭前側下方約一寸的凹陷處

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+ 4 + 4 + 4

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