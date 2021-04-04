筋膜炎｜腰背痛扁平足7痛症因鞋頭翹所致？買鞋5貼士防腳臭筋膜炎

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-04 22:55

足部健康和鞋子的挑選息息相關。哈佛大學進化生物學家針對都市人經常穿的皮鞋和波鞋作出研究。報告指出，常穿鞋尖往上翹的鞋容易造成足底筋膜炎，影響雙腳健康，甚至會導致走姿不正。足底筋膜炎如何形成？買鞋時要注意什麼？

哈佛大學進化生物學家丹尼爾E利伯曼（Daniel E. Lieberman），早前與他的團隊針對都市人常穿的鞋子進行研究，並指出鞋子款式對足部健康的影響。報告指出，很多鞋商為了提高鞋子的舒適度，都會將鞋頭設計成往上翹，常見於波鞋和男士皮鞋（如圖所示）：

是次研究針對鞋頭上翹，對雙足造成的健康負擔。（圖片來源：哈佛大學研究報告）

哈佛大學研究報告

根據美國哈佛大學新聞報The Harvard Gazette Science報道，此類鞋頭設計成往翹的款式，雖然會令雙腳承受壓力減少，穿起來感覺更舒適，但「過度保護」會令腳部肌肉缺乏訓練，若長期穿着可能會導致足底筋膜炎。

▼足底筋膜炎知多啲！（按圖了解👇👇👇）

團隊對13名完全沒有足部疾病的健康人士進行測試，有13名參與者赤腳行走，並在特別設計的跑步機上用4對定製涼鞋行走。跑步機配備了測力板和紅外攝像頭系統，用於測量每個步驟消耗了多少能量。 而涼鞋的鞋頭彈性角度各不相同：從10度到40度。 它們旨在模仿在市售鞋子中發現的剛度和形狀。

專家發現，所穿上的波鞋鞋頭愈翹，雙腳的平衡關節使用率愈少。鞋頭上翹的鞋款設計雖然有助走路，但長期令足部受壓減少並非好事。

（圖片來源：哈佛大學研究報告）

研究指出，都市人每天要走4,000到6,000步左右，這些隨時間變化的細微差別，可能會隨著時間的推移而產生重大差異。 因此，慣常穿該款鞋子可能會抑製或破壞固有的腳部肌肉的力量，長久下去會令足底腱膜更易拉傷，造成不同的痛症，例如扁平足和筋膜炎，嚴重甚至會令膝蓋發炎、半月板磨蝕、腰痠背痛。報告指有關研究還在進行中，有待進一步數據證實。

為了令穿着者更舒適，皮鞋的設計一般會設計成鞋頭往上翹起，鞋款更易令人患上足底筋膜炎。

▼足底筋膜炎成因大拆解：（按圖了解👇👇👇）

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▼足底筋膜炎6種高危人士：（按圖了解👇👇👇）

早前報道引述台灣註冊醫師賴建翰醫生表示，足底筋膜炎的成因為腳趾連接至踵骨（Heel bone，即後腳跟的骨頭）的結締組織（Connective tissue）退化，以前會把此病誤診為跟骨骨刺（Heel spur），其實這兩者無關。以下是引發足底筋膜炎的六種風險因子：

1）年齡因素

40~70歲之間的成人罹患率最高。

2）性別因素

女性患者多於男性，孕婦在懷孕後期也容易好發足底筋膜炎。

3）肥胖

體重超標會增加足底筋膜韌帶的壓力，增加炎症風險。

4）運動員／舞者

從事長跑的運動員、芭蕾舞者或有氧舞蹈等運動，會給腳後跟更多的壓力，進而增加罹患的機率。

5）特定職業

負重的工人、餐廳服務生、百貨公司或是酒店的櫃檯人員等職業，需要久站或「腳上勤快」的工作，容易損壞足底筋膜。

6）先天的足部問題

扁平足、高足弓等足部問題，都會影響站立時體重的分配重心，可能會增加足底筋膜的壓力。

6招復原足底筋膜炎

▼6招加速足底筋膜炎復原：（按圖了解👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

1）止痛藥

非類固醇的消炎藥物（NSAIDs）有助於緩解發炎。

2）復健運動

伸展你的小腿、阿基里斯腱、腳底板，或是做一些加強小腿肌與足背肌、足底肌的運動都緩解疼痛。可以請教復健科醫生、物理治療師來協助您在動作上的精準度。

▼快速了解有那些預防方法：（按圖了解👇👇👇）

3） 足弓鞋墊

特殊用途的機能鞋墊能讓你行走時腳底有更多的緩衝，也更加舒適。市面上有主打「磁石按摩」或「磁性能量」的鞋墊，但有些研究顯示，這些偏方的功效，可能並非真的如產品所強調的如此有效。

4）後跟墊

我們每走一步，腳後跟接觸地面的同時，也增加足底筋膜的壓迫。後跟墊能提高腳跟，與足弓鞋墊一樣給腳底更多的緩衝，緩解不適。

5）睡眠腳部固定器

又稱足踝夾板托，或夜間可調式垂足板，因為大多數人以平躺姿勢睡覺時，兩隻腳會伸直，腳底朝下，而這樣的姿勢會使阿基里斯腱與足底筋膜呈現收縮的狀態，無法得到伸展，但如果使用垂足板讓腳掌與小腿呈垂直90度，就能幫助您在睡覺時伸展腳底板。

6）足踝護具

當其他的治療都無效的情況下，醫生可能會建議你打上石膏，或是穿上足踝護具強迫休息，但這只能減緩疼痛，無法根治足底筋膜炎。

買鞋小貼士

▼買鞋五大貼士：（按圖了解👇👇👇）

台灣網站引述北京協和醫院骨科醫師李曄的文章，列出了買鞋時需要知道的5大貼士。

1）鞋面要足夠透氣

特別是波鞋，使用的物料若足夠透氣，能防止細菌滋生，避免形成香港腳、汗疹等疾病。

2）鞋頭不會擠壓到腳趾

買鞋時，鞋頭需足夠寬鬆，對腳趾沒有擠壓。很多女士喜歡穿尖頭鞋，長期穿着擠壓腳趾會使其變形。

3）鞋的前部與中間要有彈性

買鞋時確保它的前部與中間要有彈性能被彎曲。此設計是方便行走時，亦能確保在走動時前腳掌蹬地推進，防止足底筋膜炎。

4）鞋子的中後部和底面足夠堅固

鞋跟至鞋底部分要有足夠硬度，才能對足弓有良好支撐。

5）鞋底至鞋跟要呈圓滑流線弧形

行走時人體動作會向足部施加壓力，呈流線弧形的鞋款設計更便於均勻分布承重腳底的壓力，減少對膝蓋和足部造成負擔。

除了以上五個貼士，醫生還指出，買鞋時間最好在下午3點到6點，因為經過一天行走，腳部在這個時候會略微膨脹，如果這時所選的尺碼不覺得小，那麼一天中其他時間穿著也沒問題。

李曄也提醒，穿上新鞋子後一定要走走，如果是有鞋帶的鞋子，就應該繫緊鞋帶後再試。另外她更指出，試鞋時應試齊兩隻腳，因為大概有2/3的人兩隻腳尺碼都不一樣，試鞋後再按照腳大的鞋碼選鞋。