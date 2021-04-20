腦退化｜日日食檸檬百歲人瑞腦年齡只30歲！5動作防失智手指分叉?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-20 20:30

英女王生日（4月21日）便95歲了，即使年事已高卻依然精靈，精神奕奕；而日本的百歲人瑞大腦年齡竟是30多歲！但相反，有醫生指遇過最年輕的柏金遜症患者卻只有30多歲！究竟維持腦部健康、令大腦變年輕有什麼方法？在飲食及運動方面有什麼要注意？

英女王伊利沙白二世今年4月21日迎來95歲大壽，是英國最長壽、執政時間最長的君主。究竟她有什麼健康長壽及健腦秘訣？

95歲的英女王仍精神奕奕。(Getty Images)

▼英女王的長壽飲食習慣（按圖👇👇👇）

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柏金遜症最年輕三十多歲

大腦健康對預防失智、柏金遜症等問題非常重要，台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指出，腦退化問題不一定只發生在老人身上，54歲的台灣歌手詹雅文今年2月確診患柏金遜症，左腦已中度萎縮，近兩個月因服用藥物的關係，出現暈眩等副作用導致食慾不振，暴瘦8公斤至42公斤。員生神經內科主任葉宗勳更指，最年輕的個案，三十多歲便患有柏金遜症，因寫字時字體愈來愈小和斜，而被發現患病。

葉宗勳表示，有3成柏金遜症患者誤以為自己是50肩、關節問題而延誤治療，台灣動作障礙協會建議一個自我測試方法，有助提早發現柏金遜症。

▼柏金遜症自我測試（按圖👇👇👇）

方法： 1.右手做OK手勢，拇指和食指開合25次，指尖對指尖，頻率要固定 2.之後換左手

如果有柏金遜症，手指會一直抖或指頭會對不準，要及早做檢查。

▼柏金遜症症狀（按圖👇👇👇）

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柏金遜症高危人士

1.遺傳：10%與遺傳有關 2.年齡：60歲以上 3.性別：男性比女性高50% 4.其他：頭傷、毒素、環境重金屬

節目又引述富比士調查全球最聰明國家排行榜，找出健腦防衰老秘方。調查發現，日本是全球最聰明的國家，當中沖繩百歲人瑞的比例世界第一，他們大多行動敏捷，失智症病發率低。

▼究竟沖繩百歲人瑞會吃什麼防失智？（按圖👇👇👇）

日日食檸檬橙汁防腦退化

沖繩居民會用香檬（檸檬的一種）來烤魚、烤肉，郵政醫院營養師黃淑惠表示，香檬中的川陳皮素是一種生物類黃酮，抗氧化性強，有助促進血管軟化，避免粥狀動脈硬化症，亦可令腦部有足夠的血液循環，可延緩腦部退化，降低思考衰退。川陳皮素不只香檬，所有柑橘類中也有，如檸檬、橙等，每日飲1杯橙汁也有用。

黃淑惠又引述日本東北大學一項針對日本老年人的研究，發現每天吃柑橘類水果，和一星期只吃兩次柑橘類水果比較，前者的腦部退化會比較慢。

健腦運動

員生神經內科主任葉宗勳及預防醫學中心院長洛桑加亦建議了幾個健腦運動。

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葉宗勳平日也會做簡單手指操健腦，預防失智症。他解釋，手和腦的刺激比較有關係，多動對健腦有幫助 。

手指運動

1.彈放內收：十指握拳再用力彈出去，做5次，再用力回來握拳5次

2.手指分叉：雙手10手指合起來，左右手拇指同時打開再合起來，之後順序到食指、無名指、尾指。

3. 0到5到0：雙手握拳，10指由拇指至尾指開始順序打開，之後由尾指至拇指順序內收

洛桑加參又建議了兩個放鬆頭腦及活腦的方法。

1.拍打操

站直，腳與肩同寬，手向前伸直拍手兩下，向上往頭頂拍兩下，再往身後拍兩下，重複數次

2.黑蜜蜂振頻腦部瑜伽

雙手拇指蓋耳朵，食指放額頭，中指放額頭，食指放鼻孔下，尾指放下巴，鼻子發出蜜蜂的「UM」聲音，整個頭部可感受到震波，愈長愈好，吸一口氣再做，共12次，有助頭腦放鬆，最好在大自然做。

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