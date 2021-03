長壽｜英女王精簡回應梅根訪問！8大飲食習慣早伯爵茶晚氈酒護腦

撰文: 林嘉珮 最後更新日期: 2021-03-10 20:39

梅根和哈利王子接受名嘴專訪,指控王室種族歧視、曾萌生自殺念頭等言論惹起軒然大波,英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)則用61字精簡回應,表明自己對哈里和美根的愛。作為英國史上在位最長的君主,女王的健康狀況良好,94歲依然硬朗!女王有什麼長壽醒腦餐單?女人過了50歲的保養方法大不同,今天就為大家揭開英女王的長壽秘密。

英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)以61字精簡回應哈里和美根專訪中的內容。(Getty Images)

梅根和哈利王子近日接受美國名嘴奧花雲費專訪,內容惹火,令整個英國王室感到「震驚和沮喪」,事後英女王伊莉莎白二世精簡回應。作為英國史上在位最長的君主,即使已94歲高齡,她出席公開場合依然神彩奕奕、頭腦精靈。

英女王長壽秘密

英女王年屆94歲,健康長壽。英國文化研究員萊恩·科茲洛夫斯基(Bryan Kozlowski)在他的新書《Long Live the Queen! 23 Rules for Living咁 From Britain’s Longest-Reigning Monarch》中談到女王健康長壽,全靠多年來維持的5個好習慣,這些習慣不用花大錢、非常親民,一般人都可以嘗試!

英女王5個健康生活習慣

1)做自己喜歡的運動

儘管女王行程忙碌,有空時她還是會主動找時間運動。根據科茲洛夫斯基Kozlowski的紀錄,女王喜歡做「適當、剛剛好的運動」包括和他的愛犬哥基一起健走,還有她終身熱愛的運動──騎馬。而且做自己喜愛的運動,會令你更有動力持之以恒下去。

英女王和她的愛犬們(instagram@windsor.royal.family)

大部分人以為想要長壽,就要為維持嚴格健身的養生法,但研究表示能讓你持續保持的運動,是那個帶給你快樂的運動。 科茲洛夫斯基

2)均衡的飲食

據報導女王一直以來都相當克制飲食,從未有過暴飲暴食的習慣,她拒絕高油肥膩食物,喜歡吃魚類、烤雞肉,同時不太碰正餐的澱粉,像是薯仔、麵條和米飯。

雖然對飲食考究,但女王偶爾也有小小放縱,三文治配大吉嶺紅茶是她最喜愛的下午茶甜點。「她也會吃點小片的蛋糕,正如營養師建議的那樣,你應該偶爾給自己一些小獎勵放縱一下。」

英女王有時也會「放縱」一下,紅茶配小件蛋糕和朱古力是她的最愛。(Getty Images)

飲品方面,根據英女王的前廚師達倫·麥格雷迪(Darren McGrady)所說,當其他王室成員在喝啤酒或威士忌的時候,女王選擇的是杜松子酒(氈酒)和杜邦威士忌。

3)簡單美容養生法

有位貴族當他第一次見到女王時、曾對菲利普王子說:「我從來沒見過像女王這樣如此完美的肌膚。」有趣的是,女王的浴室沒有一堆花俏的美容產品,她看起來永遠年輕的氣色,得感謝一個價格適中的英國品牌Cyclax,這承包了她大部分的護膚產品。她幾乎沒有化過妝,平時也避免過度的日曬。她最喜愛的度假地點是蘇格蘭,因為不在熱帶,平日出席公開場合時亦會撐太陽傘阻擋紫外線。

4)活到老學到老

即使已經94歲的女王依然對這個世界保持好奇心,也對學習新事物保持一個開放的心態。科茲洛夫斯基在他書中寫到,女王經常每天花數個小時看各種資料,吸收各種知識。女王說學這些新知識最有趣的地方是,當她在白金漢宮的會議上,可以用這些新知識調皮地展現她的智慧超過首相。

5)坦然接受人生的變化

伊莉莎白女王二世在位65年,是英國有史以來在位最長的君主。她1926年出生,正值風雨飄搖年代,並經歷第二次世界大戰。然而,她長壽的關鍵就是適應不斷變化的環境。連作者科茲洛夫斯基也說 :「女王用樂觀態度看待生活。 她實踐了心理學家所說的『正向心理學』。在王室活動裡,她經常會用自己頑皮的幽默感來開些玩笑,來放鬆心情。」

英女王經歷過二戰等多個歷史事件,用樂觀心態應對是保持心理健康的不二法則。

她願意去適應環境、時代的變化,因此消除了拒絕改變帶來的壓力,這無疑是對長壽和健康的生活的一種幫助。 科茲洛夫斯基

現在是從女王那裡吸取一些秘訣的時候了!雖然伊莉莎白女王生活在一個和我們完全不同的世界,但是那些保持健康長壽生活的日常小秘訣也不是那麼遙不可及,還是可以運用在我們的日常生活上!

英女王8個長壽飲食習慣

1)無糖熱紅茶

英女王每天的早餐都會來一壺熱騰騰的「Wake Up Tea」,首選一般是伯爵茶或大吉嶺紅茶,只會加入一小匙牛奶,不放糖。這兩種都屬於紅茶,紅茶含有豐富「多酚」,能抗衰老、去油膩、預防心血管疾病、抗癌、醒腦提神等多種功用,早上不妨戒掉咖啡來一壼紅茶吧!

2)餅乾

在享用正式早餐前,英女王都會先享用一小塊餅乾,而且餅乾伴紅茶食用可以減輕對腸胃的負擔,全麥餅乾的纖維含量更高,有助消化。

3)穀物早餐

作者指,穀物早餐是女王的最愛。她會選擇「Special K」穀物,加入牛奶享用。它含豐富碳水化合物、蛋白質、脂肪、糖、纖維,以及數種維他命和礦物質。當然穀物片需慎選,記得避開高糖陷阱。

4)莓果

英女王擁有自己的草莓園,每天吃到的莓果都無添加、無農藥的新鮮水果。莓果例如士多啤梨、藍莓、紅莓對健康都非常有益!它們的花青素、鞣花酸、維生素A、維生素C、維生素K,以及葉黃素能護眼,同時有助擴張血管,促進腸胃蠕動。

5)魚

英女王非常愛吃魚肉。魚肉含有豐富蛋白質,脂肪含量較低,keep住飽肚之餘不易造成肥胖。更重要的是,魚肉中的omega-3脂肪酸及DHA幫助孩童腦部神經發育,維持成人及老年人的腦部神經健康,同時大大減少患上失智症風險。

6)全熟牛扒

牛扒含有豐富鐵質,同時有利身體恢復體力和造血,是英女王維持膚色紅潤的關鍵。有皇室知情人員爆料,女王進食任何肉類都必須為全熟,因為生牛肉有機會存在致癌因子,多吃會提高患癌風險。

7)黑朱古力

英女王是有名的朱古力愛好者。在維持健康飲食後會食朱古力獎勵自己!不過選朱古力也有訣竅,關鍵是選擇黑朱古力。黑朱古力所含糖分更低,偶爾一小塊可降低心血管疾病風險、降低皮膚老化速度,更有益大腦功能,減少患失智症風險!

8)酒

適量的酒對人體有益。英女王習慣每天都會喝一杯酒,當中她最愛杜松子酒,杜松子當中含有抗炎成份的巴西莓,能促進血液循環,保持心臟健康,泡在酒裏能預防風濕和關節炎。如果要養生,需避免能致肥的啤酒和威士忌。此外,適量飲用紅酒亦能抗衰老。

