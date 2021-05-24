防治脫髮│中醫淺談脫髮白髮　解構坊間生薑水及梳頭效用

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-24 11:00

三千髮絲是不少人的煩惱絲，除了開叉、乾旱毛燥和油膩等問題外，中年男士、產後婦女都會關注脫髮問題，近年脫髮甚至有年輕化的趨勢。本文請來香港註冊中醫師黃智傳醫師，從產後女性脫髮問題，到坊間流傳的護髮生髮療法，深入淺出地探討這個男女老少都不能掉以輕心的健康問題。

脫髮成因眾多 女性產後屬高危

相信不少新手媽媽都會遇到脫髮的困擾，明明懷孕前是鳥黑亮麗的濃密秀髮，為何分娩後脫髮情況如此嚴重？黃醫師解釋，女士於生產過程會「失血」，不單是指血液的流失，也可理解為體內營養不足。在分娩前期以及分娩過程期間，母體會積極將營養供應給胎兒；加上如果採用手術分娩的方式，會對母體造成進一步的損耗。中醫認為「血盛則髮潤、血衰則髮衰」，生產會導致女性血氣嚴重受損，及需要大量元氣去恢復，故此較大機會導致脫髮問題。「產後脫髮問題或屬短期，若能及時進補，要完全恢復頭髮健康並不困難，但體質能否回復到分娩前狀態，皆因人而異。」黃醫師再三強調，如女性在產後飲食、睡眠、哺乳各方面稍不理想，會令脫髮情況惡化，所以適時及適當的調理身體和休養極為重要。

分娩令女性流失大量營養，容易引致脫髮。（圖片：blog.vitabox）

腎虛、血虛人士造血功能差 容易造成脫髮

黃醫師指出脫髮與年齡或性別關係不大，主要是因為「腎虛」和「血虛」兩大原因引致脫髮。「頭髮與气血關係相當密切，正所謂『髮為血之餘，腎之華在髮』，體內氣血不足，再加上腎虛，頭髮自然不健康，隨之而來便是脫髮問題。」

除了上述的「腎虛」及「血虛」，「脾胃虛弱」和「頭油分泌過盛」亦會導致脫髮。「當脾胃虛弱時，氣血的生化即造氣和血的功能減弱，氣血不足就會使頭髮容易脫落；頭皮一旦缺乏滋潤就變得乾燥，頭皮與臉部一樣，會慢慢分泌油脂以滋養皮膚。當油脂分泌過多，便會堵塞毛囊。當臉部毛囊堵塞，會形成粉刺或暗瘡；而頭皮毛囊堵塞，則影響頭髮正常生長，引致頭髮稀疏甚至脫髮。」黃醫師表示。

黑色入腎 何首烏有助護髮

對於脫髮問題，部分人會選擇透過中藥治療。「何首烏的確有補益精血、護腎烏髮、幫助減少脫髮的功效。但是何首烏也有生、熟之分，生的何首烏（即「生首烏」）有明顯毒性，服用過量會損害肝臟，因此切忌生用；而中醫一般會以黑豆汁作敷料，經蒸煮炮製而成的「制首烏」入藥，市民在挑選時應以質地堅硬為佳。」黃醫師提醒。

除此之外，黃醫師表示中醫認為五臟與顏色有關，而腎與頭髮有關，加上頭髮本身又是黑色，故此黑色的食物一般都對頭髮健康有益，例如黑芝麻、黑豆、黑木耳等食物及生地、熟地、黃晶等偏黑色的中藥，同樣有烏髮作用。以黑色食物或有「補益精血」的中藥作為食療藍本，可滋補肝腎，增強氣血，有助護髮生髮。

黑芝麻等黑色食物對養腎護髮有莫大益處。（圖片：iStock）

但他提醒，脫髮治療需整體性配合，要根據病人情況去制訂適當療法，沒有一種食物是必然有效的。他更提醒調理身體不應只顧補氣，例如經常腸胃不適的人士，由於消化功能弱，有礙補品的吸收，因此中醫會從強化消化機能入手，例如處方黨參、茯苓、白朮及甘草等製成的「四君子湯」強健脾胃。當脾胃健壯後，除可有利吸收適當及足夠的養份，也可增強自身的氣血，治療脫髮的效果才會顯著。

生薑水及梳頭可促進頭部血液循環

坊間經常有形形色色的生髮、護髮秘訣，最常聽聞的就是「以生薑磨汁洗頭」以及「每日梳頭一百下」，到底這些方式真的有效嗎？黃醫師指出以上兩種說法對部分人士而言的確有效，「對於經常以冷氣或風扇直吹頭部而令頭部經常受寒的人士來說，生薑有驅寒活血的作用，以生薑汁洗頭的確可有助驅走頭部寒氣，促進頭部的血液循環，髮質自然有所增強。然而生薑本身並無生髮或減少脫髮的功效，因此這個方法對生髮或減少脫髮能起間接作用。但對於腎虛或血虛的人而言，相比起生薑汁，坊間含何首烏成份的中藥洗頭水，效果可能更顯著。」

生薑汁洗頭可促進血液循環，對生髮或有間接作用。（圖片：indozone）

至於每日梳頭一百下可令髮質更強韌這個說法，黃醫師表示勤梳頭絕對有助護髮，「梳頭可刺激頭部不同穴位，從而達至疏通經絡的作用，並促進局部毛囊的血液循環，滋養及堅固頭髮。若持之以恆可達至經絡暢通、氣血循環，對頭髮健康百利而無一害。」至於是否需要梳足一百下，黃醫師笑說這個數字其實只是個概念，有時間的話當然做得愈多愈好。

梳頭可刺激頭部穴位，疏通經絡，對頭髮健康有正面作用。（圖片：health.gvm）

除了服用中藥，脫髮、白髮人士平日亦可從各種健腎烏髮湯水及食材入手。黃醫師強調，中醫療法著重整體性配合，所以病人必須維持良好的生活習慣，例如足夠及規律的作息時間。他建議最佳的入睡時間應在晚上11點前，因為晚上11時至凌晨1時是腎臟休息及身體造血的黃金時間，若長期在這段時間缺乏充足睡眠，傷腎之餘亦會破壞造血程序及黑色素的形成，長遠不利頭髮健康。

經中醫針對性的調理，加上飲食及作息等日常生活上的不同環節都配合得宜，再養成每天固定梳頭的習慣以適度促進頭皮的血液循環。護髮健髮、恢復黑髮抑或生髮，都可事半功倍。

三十歲便出現白髮是身體響起的警號，情況不容忽視。（圖片：polskatimes）

黃智傳醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）