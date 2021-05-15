龍蝦全日早餐1份熱量=8碗飯邊樣最高卡？4健康貼士同日晚餐這樣吃

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-15 11:25

All day breakfast（全日早餐）是不少人在周末最愛的一頓豐富早午餐。餐廳的All day breakfast愈出愈多花樣，近日甚至有餐廳加入原隻龍蝦，非常吸引。不過，一份全日早餐包括很多不同種類的食物，吃完一份可能已超出每日熱量攝取。究竟All day breakfast有什麼健康陷阱，又如何吃得健康一點？

All day breakfast熱量盤點

不同餐廳的All day breakfast會有不同食物的配搭。認可營養師吳耀芬指，一般來說，一份包含2條香腸，1片煙肉、1隻炒滑蛋、3湯匙茄汁焗豆、1片煙三文魚、半碗蘑菇、1片薯餅及1片牛油多士的All day breakfast，大約含有1300卡路里（kcal），即相等於吃了大約5碗白飯的熱量。

因此，吳耀芬建議大家一星期最多吃一次All day breakfast，亦可以跟朋友或家人一同分享，有助避免攝取過多熱量和脂肪。

最近九龍城有一間大熱餐廳的原隻龍蝦All Day Breakfast為例，以半隻或原隻龍蝦配搭全日早餐的材料，一整份的熱量大約2200卡路里。（The Yell Owl Seafood and Grill FB圖片)

龍蝦All Day Breakfast熱量

為了吸引食客，不少餐廳推陳出新，以最近九龍城有一間大熱餐廳的原隻龍蝦All Day Breakfast為例，以半隻或原隻龍蝦配搭全日早餐的材料，包含班尼迪蛋、蟹肉牛油果多士、煙肉、英式豬肉腸、薯餅、大啡菇、扒番茄、沙律、焗豆、牛油粟米，材料非常豐富，究竟一整份的熱量有多少？

▼最近大熱的龍蝦全日早餐有幾高卡？（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

食物 (每100克) 熱量 (卡路里)：

龍蝦98 班尼迪蛋 (1隻)277 蟹肉牛油果多士 (1件)280 煙肉155 英式豬肉腸264 薯餅327 大啡菇26 番茄18 沙律17 焗豆78 牛油粟米106

一份龍蝦全日早餐熱量大約2200卡路里，約８碗白飯，以成年女性每日最多吸收卡路里為1900千卡計算，吃一份龍蝦全日早餐已超出了一天上限。

根據衛生署資料，成年人每日最多吸收卡路里參考： 18～30歲男性：2400千卡、女性：1900千卡 30～60歲男性：2350千卡、女性：1850千卡 60歲以上男性：1950千卡、女性：1700千卡

熱量是支持人體活動的主要能量來源，但若攝過量就會肥胖，同時亦會增加心血管疾病和各種健康風險。

▼全日早餐健康食用貼士（按圖👇👇👇）

All day breakfast健康替代品

在All day breakfast的食物款式中，炒蛋、腸仔、煙肉、牛角包、牛油多士及薯餅都是高脂高熱量的食物，而茄汁焗豆、煙三文魚、蘑菇、番茄及薯仔都是一些脂肪含量低及熱量低的食物。

吳耀芬提醒，大家可盡量選擇較健康的配料，如All day breakfast提供的是牛角包，可轉多士走牛油、貝果或餐包，以減少脂肪及熱量的攝取。此外，由於炒蛋用油量較多，亦有機會加入牛奶、牛油或忌廉同炒，可以將炒蛋轉為烚蛋或水波蛋。如果可以的話，亦可選擇煙三文魚或火雞片來代替高脂高熱量的腸仔及煙肉。此外，大家可以在吃All day breakfast前先吃一份水果，可以增加飽肚感，避免之後進食過量。

▼如果吃了一個全日早餐，全日的飲食可如何配搭？（按圖👇👇👇）

All day breakfast熱量高一餐就夠？

如當天吃了All day breakfast當作其中一餐，吳耀芬建議適當地調節另外兩餐的食量，以減低腸胃的負荷，亦有助避免整體熱量攝取過多。不過，由於澱粉質是身體能量的主要來源，不應完全不吃，因此另外兩餐可以選擇吃一些簡單又容易消化的澱粉質，例如其中一餐吃2片麵包或1條番薯或1碗麥皮，另一餐則可以吃1碗粥或米粉或通粉，再配一碟灼菜及一隻麻雀牌大小的肉類。

很多人進食All day breakfast後擔心攝取太多熱量而整天不吃其他食物，但吳耀芬指這樣其實會令腸胃受損，因此建議大家只需適當地調節之後的食量便可以。

飲品方面，由於果汁和汽水的熱量及糖分都偏高，而咖啡，奶茶及朱古力奶的熱量及脂肪含量都非常高，她建議可選擇一些無糖且不含脂肪的飲品，如黑咖啡、健怡汽水、無糖茶飲、花茶、檸檬茶走甜或檸檬水走甜等。

「家營營養中心」創辦人、認可營養師吳耀芬（受方者提供）

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