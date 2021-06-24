辣椒｜減肥抗氧化1周吃辣4次降死亡率？吃辣6貼士小心胃酸倒流！

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-06-24 18:43

香料自古以來，就是很難以取得的高等物資，因此煮任何食物用上香料後，就好像帶有種療癒的力量，其中辣味香料更是獲得不少好評。不只天氣冷會讓人想吃麻辣鍋，現在宅在家時，大家也很想煮一鍋香氣四溢鹹辣夠味的麻辣鍋來吃。然而，又有人認為，吃辣應該很傷胃，不該多吃。究竟吃辣對身體有哪些影響，我們一起來看看。

新鮮紅辣椒的成份

首先，辣椒裡面究竟有哪些營養素呢？以15克的新鮮紅辣椒來看，裡面的成分以水份及碳水化合物為主。紅辣椒裡面也有維他命A、維他命B6、維他命C、維他命K1、以及銅、錳、鐵等礦物質，不過因為吃辣椒的量很少，不可能一口氣吃個好幾百克，因此我們幾乎不會因為吃辣椒而補足維他命。

15克的新鮮紅辣椒成份（照護線上授權使用）

15克的新鮮紅辣椒含有：

熱量：6大卡 水分：88% 蛋白質：0.3克 碳水化合物：1.3克 糖：0.8克 纖維：0.2克 脂肪：0.1克

辣椒素讓你活久一點？

紅辣椒裡面含有「辣椒素」，辣椒素是個強力的抗氧化劑。不知道大家是否聽過這樣的說法：吃辣能活久一點？！在2019年，一份針對意大利約2萬3千位成年國民的研究認為，在體重、血壓等心血管條件類似的狀況下，有規則吃辣（一星期吃四次）的人比起都不吃辣的人死亡率更低。

▼紅辣椒可能帶來的好處及壞處（點擊下圖看清👇👇👇）

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過去也曾有其他研究指出，每天吃辣的人之死亡率，比起一周吃辣一次的人之死亡率，還來得更低。多數研究認為，習慣吃辣可能與降低死亡率有關，尤其是死在心血管疾病、癌症、或呼吸疾病的可能性。

辣椒素營養

這些研究認為，吃辣會降低死亡率的原因，很可能與辣椒裡含有的辣椒素有關。因為辣椒素能抗氧化，加速新陳代謝，增加消耗的熱量，因此對健康帶來了好處。另外，調味加辣之後，可以因而少放一點鹽，減少了鹽份的攝取量，像是炒個通菜加點辣椒，就能因此少放點鹽，或許也因此帶來了健康好處。（不過，通常麻辣鍋的鹽份還是非常高喔！）

那麼，既然看到了這樣的研究結果，代表我們應該要多吃辣嗎？或是平常不吃辣的人，需要因為這樣的結果而改成一星期吃辣四次嗎？不。請注意，這些研究都屬於觀察性研究，因此很難釐清其因果關係。我們無法了解是健康的人比較喜歡吃辣，或健康的人比較能承受住吃辣；還是因為喜歡吃辣，才能有較低的死亡率。另外，關於吃辣，還是可能帶來其他負面影響，我們繼續看下去。

吃辣能減肥嗎？

吃進辣椒素後，體內負責溫度感覺的受器會與辣椒素分子結合，傳送訊息到大腦，發展出「好熱」的感覺。辣椒素亦會與疼痛受器結合，引發燒灼的感覺，但也因此比較不會感受到其他的疼痛。吃辣不僅可以稍微止痛，還可能讓人感覺較暢快。

辣椒素可以靠著讓人吃得少一點，並增加脂肪燃燒，因此體重可能下降。曾有研究指出，當每天吃10克左右的紅辣椒，就能明顯增加燃脂效應。不過，這些效應常常是暫時性地，如果一路都是辣食常客，就不太會因為吃辣而食慾下降，燃脂效果也比較差。

吃辣可能帶來腸胃道癌症及失智？

許多人不吃辣的原因就是因為吃辣讓腸胃道不舒服，誘發胃痛、胃酸倒流、肚子痛、腸胃道有燒灼感，絞痛，甚至拉肚子等不適。

在吃很辣、常吃辣的國度，例如印度，曾有觀察性研究認為吃辣會破壞腸胃道的細胞，增加嗜辣者膽囊癌、胃癌、或口腔癌的機會。

還有研究認為，吃愈多辣食的人，似乎後來認知功能變得更差，愈容易失智。一種解釋方式認為，辛辣的植物可以因為辣味而避免被昆蟲吃掉，同時也可能會產生少部分的毒素，避免自身成為昆蟲獵食的犧牲品。或許就是這些少許的毒素影響了腦部功能。

關於辣，可以這麼想

1. 如果腸胃承受的住，偶爾吃適量的辣並不會太傷身。 2. 飲食加辣可以減少些鹽分的攝取，可以將辣當成一個適當的香料。 3. 平常不吃辣的人，不需要因為看到吃辣降低死亡率的研究而開始吃辣。 4. 不要靠吃辣減重。 5. 吃太辣或太常吃辣會帶來腸胃道受損及認知功能受損的可能。 6. 任何東西都是適量即可，不要迷信單一食物會帶來超級影響力。

薑黃是超級食物嗎？

說到「辣」，我們提醒了「任何東西都是適量即可，不要迷信單一食物會帶來超級影響力」。這時我們不禁想到薑黃，薑黃在這段時間以來非常知名，普遍有不少宣稱薑黃可以增強免疫力、抗癌、抗憂鬱、抗病毒、抗糖尿病的說法，幾乎是被認定為超級食物的等級。

然而，我們這裡也想提醒一下，薑黃裡面含有薑黃素，薑黃素雖然是個抗氧化劑、能有抗發炎的能力，但目前關於薑黃素抗癌、抗憂鬱等研究，多是在「實驗室環境」下做的動物研究。在脫離實驗室環境後做的研究，還缺乏薑黃素對健康有益的強力證據。

薑黃帶來的健康影響（照護線上授權使用）

會有實驗室內與真實環境的差異，可能的原因是濃度和水溶性。第一，薑黃內含有3%的薑黃素，量並不多，我們就算吃薑黃，薑黃素的量可能也沒辦法多到能帶來健康好處。另外就是薑黃素的水溶性極差，人體小腸無法好好吸收，既然難以吸收，就很難因為吃了薑黃素而帶來什麼健康好處。而且當薑黃素在腸胃道內與蛋白質結合時，結構又會有所變化；於腸胃道內難以吸收、會結構變化等這些實際的因素，都是讓薑黃素無法重現實驗室內表現出的抗癌能力之原因。

總之，我們盡量不需要相信某個食物是超級食物，而吃「孤味」。廣泛攝取各種食物與營養素，並多選擇原型食物，減少加工食物的攝取，對健康就有一定的助益了。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：吃辣降低死亡率？薑黃是超級食物？（懶人包）】

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