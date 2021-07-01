口渴｜口乾舌燥因腎臟受損免疫系統失調？多喝多尿或這6種病先兆

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-01 19:02

一般的口乾可能是運動後大量流汗、嘔吐、大出血、月經、生產、腹瀉、燒燙傷等身體缺水現象，有時後也會因為長時間沒有喝水或是吃的食物中含鹽分過高所引起的口渴。這些狀況只要慢慢補充水分，就能夠改善口乾舌燥的狀況。注意這時不能一次大量喝水，以免造成身體電解質不平衡。

總是覺得整個嘴巴裡一直都是乾乾的，連一點唾液都沒有，這時候就要注意，可能是自己的身體出狀況了。以下就來告訴你有常口乾舌燥可能是哪些疾病的前兆。

▼經常口渴，當心可能是這6種疾病造成（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 自律神經失調

唾腺歸屬自律神經管轄，根據自律神經的運作，當交感神經作用較高時，人體的唾液分泌量會減少，當副交感神經作用較高時，唾液分泌量會增加且變得較稀薄。在正常情況下，交感和副交感神經會自行協調唾液該分泌多少、濃稠程度為何。當自律神經失調，平衡被打壞，有一部分人便會出現唾液分泌不足、口乾舌燥的情況，嚴重一點甚至會有喉嚨卡卡、有異物存在的不適感。

2. 糖尿病

口乾是糖尿病的症狀之一，約有30%-50%的糖尿病患者會出現口乾的情況，如果血糖控制不理想，會加重口乾的程度，甚至要半夜起床飲水來解渴才能繼續入睡。而糖尿病患出現口乾現象的原因是，當人體血糖升高之後，就會吸收血管周圍組織中的水分，在醫學上稱為高滲性缺水，因此糖尿病人常常有口乾的症狀。

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3. 腎臟疾病

腎臟疾病有許多類型，其中腎盂腎炎、血管球性腎炎、腎積水等都會因為腎臟失去保持水分的功能而出現口渴的症狀，在排尿量減少和出現身體浮腫時，患者仍然會感到口渴。而腎臟病患者若需要洗腎，在血液透析時會脫水，也會造成口乾的狀況。

4. 修格連氏症候群

俗稱為「乾燥症候群」，是一種全身性的風濕免疫性疾病。因為免疫系統失調錯亂，是過於活化的免疫細胞侵犯到外分泌腺和上皮細胞，攻擊身體可產生潤滑效果的腺體如唾液腺、淚腺等，造成其功能喪失而出現眼乾和口腔乾燥症狀，這種疾病好發於女性，男女發生率約是1：9。

5. 尿崩症

尿崩症是水份不正常代謝而呈現多尿現象，每日所排出的尿量大於5000c.c.。常見症狀有多尿（且尿色淺）、異常口渴、脫水、皮膚乾燥、便秘等。尿崩症可分為兩種，一種是中樞性尿崩症，又稱神經性尿崩症，成因是腦下垂體無法分泌足夠的抗利尿激素，另一種是腎源性尿崩症，因腎臟的集尿小管對抗利尿激素沒有反應，這兩種都會造成多喝、多尿。

6. 甲狀腺亢進

甲狀腺機能亢進的患者其甲狀腺素濃度較高，機體代謝失常，會導致患者能量代謝增快，人體耗氧量大幅度增加，產熱量增多，散熱加速，人體所需要的水分也隨之增多，因此患者常常會有口乾舌燥的感覺。

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