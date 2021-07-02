消暑｜雪糕汽水無助降溫易上火？梨椰子水3類食品消暑防燥忌芒果

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-02 10:02

夏季到來，屢屢創下新高溫，很多人會藉由吃冰、喝冰飲料、吹冷氣來消暑，但中醫師提醒：「事實上吃太多冷食反而上火，會愈吃愈熱。」吃冰只是降體表溫度，且降得不多，反傷脾胃。

吃冰讓熱氣更難排出！

台灣扶原中醫診所總院長郭大維解釋：「太常吃冰會影響我們的血液循環與腸胃功能，造成體內熱氣更難排出。所以說，為什麼有些人覺得吃冰之後愈來愈熱，好像解不掉身體裡面的熱，那就是因為吃太多冰冷的食物反而讓你更『上火』。」

想聰明預防中暑，其實很簡單，仍是多多注意日常飲食，尤其想要降低身體燥熱感，郭大維醫師提醒，記得「少吃」易燥熱、上火的食物：

5大類燥熱食物（按圖看清！）

1. 忌吃辛、辣、油、炸、烤 2. 燥熱食材：羊肉、蝦子、四物湯、辣椒、薑、麻油、胡椒 3. 燥熱水果：荔枝、龍眼、芒果、釋迦、榴槤 4. 蛋糕、麵包、零食，多吃易口渴也會上火 5. 冰品、冰飲料是大地雷

多喝溫水反可以消暑！

如果真的想要消暑，中醫師建議吃這些較涼的食物，但如果是體質偏寒的人不宜吃多。

1. 解暑湯品、飲品：綠豆湯、烏梅湯、仙草、青草茶、愛玉、椰子水、檸檬汁，記得不要加冰塊

2. 涼補水果：水梨、蓮霧、西瓜、楊桃、香瓜、奇異果

3. 多喝「溫」開水

只是因為天氣熱，如果發現已經有身體不適，懷疑疑似中暑的症狀，郭大維醫師提醒：「應先適當補充溫開水，千萬不要大量補充生冷水果。」

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