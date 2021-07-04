護心｜夏天流汗多心臟增負荷　心血不足失眠多夢4種心悸點補好？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-07-04 10:02

中醫一直有「春養肝、夏調心，秋養肺，冬養腎」四季養生學說；在四季中，夏天是屬火的，人的心火也最旺，這是「養心」的關鍵時期。中醫理論的心與西醫解剖的心不盡相同，中醫的心除了調節心血系統，更負責維持神經系統及外在表現精神狀態。

夏天飆汗心臟負荷大 ，可致「心悸、失眠」

台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容表示，夏天天氣溫度升高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時會導致心肌梗塞。出汗是調節體溫的其中一個功能，夏季天氣炎熱，微微出汗能夠使氣血調暢；但經常大汗淋漓，會造成陰陽兩虛的狀態。

吳宛容指出，汗為「心之液」，出汗過多，不僅會耗津傷血，還能傷及心陽，導致氣血兩傷、心失所養，出現心悸、疲倦、乏力、失眠、口渴等症狀。所以夏季相對於其它季節更需「養心」。

▼天熱「心悸」有哪4種？（點擊下圖看清👇👇👇）

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中醫看天熱「心悸」分四證型

吳宛容指出，心悸主要的臨床表現，是病人自己覺得心跳劇烈，胸中不適，驚慌不安。

1. 「心氣不足」：覺得疲勞且無力，動得愈多便愈覺乏力，容易失眠多夢、頭暈冒汗且胸悶不適，此體質病患天熱就大汗淋漓，進而造成氣陰兩虛。常用的中藥以炙甘草湯、生脈飲為主。

2. 「心血不足」：會出現心悸怔忡，覺得頭暈目眩，看起來面無血色且唇色淡，心神不定，坐臥不安，睡得少但夢很多。常用中藥如歸脾湯、甘麥大棗湯。

3. 「血瘀氣滯」：胸痛較明顯，感覺像是針刺或絞痛，疼痛的部位固定，不會到處轉移，嘴唇指甲青紫色，流汗多加上飲水量不足更易引發胸悶痛心悸，方用血府逐瘀湯、大黃蟅蟲丸等。

4. 「痰濁閉阻」：痰多又口苦，會心悸、胸悶，突然發作又突然停止，感到驚恐不安又煩燥，也會噁心嘔吐，失眠且多夢，飲食偏肥膩厚味。適用中藥如溫膽湯加黃連等。

▼夏天最容易犯的3大「傷心」行為（點擊下圖看清👇👇👇）

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夏季多吃「酸性」、「補氣」食物，減輕心臟負擔

吳宛容建議，夏天天氣濕熱，非常容易出汗，如果出汗過多就會造成心臟的負擔，傷津耗氣。這時可以選擇一些酸味的食物，例如：檸檬、烏梅、山楂，得以收斂、防止出汗，生津解渴。

「山楂荷葉茶」：山楂1.5錢、荷葉1.5錢，冰糖少許。沖入沸水500c.c.浸泡15分鐘左右即可用。山楂能夠開胃消食、活血化瘀，荷葉消暑清熱利水。

另外還可以服用一些益氣養陰的藥材，如「生脈飲」，其中西洋參可補元氣滋津液，麥冬可清心除煩，五味子則收斂止汗且酸味可生津。「生脈飲」製作方式：將西洋參5片、麥冬3錢，五味子1.5錢加入熱水1000c.c.沖泡後即可飲用。

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