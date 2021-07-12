保健排毒｜拆解坊間去濕足貼秘技 醫師推介養生藥湯及穴位祛濕法

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-07-12 12:12

香港位處沿海地帶，空氣長年濕氣偏重，到了夏天更是變本加厲。潮濕氣候不止影響外在環境，還有人體內在的臟腑運化，濕邪在體內積聚會令人容易疲倦、出現食慾不振等症狀；如不及時調理，長遠更會導致各種慢性疾病。為方便都市人養生調理，近年坊間流行以足貼袪濕，但這種看似方便的足貼是否有實際袪濕功效？本文請來香港註冊中醫師李浩然醫師，拆解足貼和坊間其他足部排濕秘技的成效，並且介紹簡易祛濕湯以及穴位祛濕法。

市面有售的「祛濕足貼」聲稱有排濕功能，但這種看似方便的足貼是否有實際袪濕功效？（圖片：read01）

足貼變黑未必與排濕有關 艾草、竹炭等成份確有祛濕作用

足貼一般的用法是在晚間時貼在腳底，翌日早上撕走。相信不少曾使用這類足貼的人士都發現，撕走時貼布的確會變濕、變黑，甚至附有油脂。坊間的說法認為，這個現象代表足貼已有效將體內的濕氣和毒氣排出。對於這個說法，李醫師則有所保留。「足貼中的部分成份，例如木酢液，遇到水時會變黑，即是腳板底只是正常出汗，藥貼亦會變黑。」網上亦有人曾做實驗，用噴壺將水噴在足貼上，足貼在沒有接觸人體皮膚的情況下，同樣會在短時間內變黑。再者，足貼內的竹炭有發熱功能，貼上後汗出自然會較多。另外，成份中有艾草、稻米油等，遇上體溫後會沁油，或能解釋油脂殘餘物。因此，足貼變濕變黑就等於有效吸走體內濕毒的說法，仍然成疑。

足貼中的部分成份遇到水時本來就會變黑，因此足貼變濕變黑就等於有效祛濕的說法，仍然成疑。（圖片：read01）

想進一步確認足貼是否真的具備排濕的功效，可先從當中的成份著手分析。香港市面有售的祛濕足貼，包裝上常提及的主要成份有艾草、竹炭、竹酢、稻米油、蘆薈提取物、紅菜頭、桔梗、熊果素，甚至是礦石（例如電氣石）等。李醫師指，從中醫角度看，艾草有溫經止血、散寒除濕的功效；竹酢能除臭；竹炭有發熱功能；稻米油可促進血液循環；熊果素、紅菜頭及桔梗都具有抗菌消炎的作用；而電氣石有釋放負離子及遠紅外線的特質，與促進血液循環或有關聯。這些成分確實具備「活血通脈」、「祛濕化濁」或「解毒殺蟲」的作用，因此理論上這些足貼還是有清除體內濕濁的功效。

足貼中的成分具備「活血通脈」、「祛濕化濁」或「解毒殺蟲」的作用，例如稻米油可促進血液循環，因此足貼理論上是有排濕功效。（圖片：suning）

腳底穴位多 多種手法有效排出濕氣

除了祛濕足貼，坊間尚有形形色色的腳部祛濕秘技，例如「艾葉浸腳包」、「花椒煲水浸腳」以及「吳茱萸磨粉後加入薑汁作敷貼」等，李醫師認同這些方法都可達致通暢血脈、排濕消腫的功效。他解釋，「足部有眾多穴位及經絡，尤其是足底，而這些穴位和經絡都對應人體的其他器官，因此適當的浸腳、按摩、敷貼等方法，都有助排出身體的濕氣，例如位於腳底正中偏上一點的『湧泉穴』，此穴是腎經的要穴。在這穴位進行艾灸、按摩、敷貼等不同手法，加上根據敷貼所用藥物，能達致温腎助陽、温經活血、行水化濕通絡等作用。

足部有眾多穴位及經絡，尤其是足底，而這些穴位和經絡都對應人體的其他器官，因此適當的浸腳、按摩、敷貼等方法，都有助排出身體的濕氣。（圖片：kknews）

至於提到坊間另有「用風筒吹腳底」此一秘訣。李醫師指，這個方法利用熱力刺激腳部穴位，或多或少能促進血液循環，從而產生祛除體內濕氣的作用，亦有助將血流引到腳部的患處，紓緩痛症。「然而濕邪具有纏綿難愈的特性，僅僅依靠吹熱風，極其量只能稍微減輕表面的濕氣、緩解短暫的腿部抽筋，難以達致長遠而深層的祛濕功效。此外，中醫有『風為百病之長』的說法，多吹風容易引起各種不同疾病，因此身體虛弱、不耐風寒的人應慎用吹熱風這個方法。」

「用風筒吹腳底」的方法或多或少能促進血液循環，從而產生祛除體內濕氣的作用，然而「風為百病之長」，身體虛弱的人應慎用此方法。（圖片：mamaclub）

醫師推介祛濕藥湯 以及按穴祛濕法

想要達至深層而有效的活血通脈、祛濕化濁功效，李醫師推薦一款簡易祛濕藥湯以及三大除濕穴位。祛濕藥湯主要採用茯苓、薏苡仁、白朮以及扁豆衣四種材料。茯苓能健脾，而且性平和緩，利水而不傷正，更有寧心安神的作用；薏苡仁可利水滲濕、健脾止瀉、排膿消腫、解毒散結；白朮能健脾益氣、燥濕利水，亦有止汗、安胎的作用；扁豆衣則可健脾化濕、和中消暑。

做法 材料：茯苓9g、薏苡仁9g、白朮9g、扁豆衣9g 做法：以兩碗半水，煲15分鐘至一碗半水，即可飲用。 功效：健脾利水祛濕、寧心安神，建議於濕盛日子可每日飲一碗。 服用注意：此湯屬利水滲濕藥物，使用不當易耗傷津液，環境氣候乾燥或容易乾燥人士慎服。

除了藥湯外，按摩小腿穴位亦有排濕的功效，李醫師推介以下三個穴位，分別是「陰陵泉穴」、「三陰交穴」以及「足三里穴」。

1. 陰陵泉穴：位於小腿內側，脛骨內側髁之下。

2. 三陰交穴：位於小腿內側，足內踝尖上3寸，脛骨內側緣後方凹陷處。

3. 足三里穴：位於小腿前外側，膝部兩側凹陷下3寸，與脛骨外一橫指交界處。

做法：每日早晚，逆時針打圈，按壓兩至三分鐘。

功效：健脾袪濕；常用於濕重體質引發的症狀，例如水腫、肥胖、痰飲等。

三大除濕穴位「陰陵泉穴」、「三陰交穴」以及「足三里穴」位置。（圖片：health.ltn）

李浩然醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）

Source:HK01