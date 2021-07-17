久坐｜高血壓痔瘡傷頸椎久坐8種病纏身　坐幾耐冠心病機會多4倍？

久坐不動對人體的傷害極大，不僅會容易水腫、肥胖，也會讓許多疾病上身。美國「Medical Billing and Coding」網站上曾有一篇名為《坐著會危害生命》（Sitting is Killing You）的報導，指一天坐著6小時以上的人，比一天坐著3小時的人，15年後的死亡機率增加了40%，可見久坐的危害。以下就帶你了解久坐容易會得到哪8種疾病，隨時打斷自己「一直坐著」的狀況，讓自己起身喝水、上廁所、動一動。



久坐容易得到的8種疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 心臟病：久坐一族的血液循環較正常人慢，血液濃稠度也比正常人高，這是因為久坐使心臟肌肉收縮無力而產生的現象，日積月累後，就會產生動脈硬化和冠心病，據統計研究指出，久坐上班族冠心病發作的機率為正常人的4倍。

2. 坐骨結節囊腫：坐骨結節性囊腫為臀部長出硬疙瘩的症狀，這是由於人體的坐骨結節和椅面接觸，在久坐狀態下，坐骨結節長期受到摩擦、擠壓的狀況下，會導致坐骨結節上分泌緩衝滑囊摩擦液體的滑囊，產生創傷性滑囊炎，尤其容易發生在坐姿不平衡的單側坐骨上，滑囊內會充血、腫脹、漿液性滲出物增多，久而久之就會形成坐骨結節囊腫。

3. 肌肉痠痛：久坐可使體內攜氧血液量減少，氧分壓降低和攜二氧化碳血液量增多，二氧化碳分壓升高，引起肌肉痠痛、僵硬、萎縮。

4. 痔瘡：久坐不運動，會阻礙臀、腰部的血液循環，讓人容易罹患痔瘡，或使已有痔瘡的患者病情更加嚴重。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖 👇👇👇）

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5. 高血壓：久坐會使血液循變慢，連帶使全身血管的血容量減少，削弱了心臟功能，導致胸腔血液供給不足，促使心肺功能降低，加重肺部器官感染，例如：肺氣腫的機率，連帶增加了高血壓等病症的發生。

6. 尾骨受傷：當上班族長期坐姿不正確，壓迫尾骨神經時，就會導致尾骨受傷，其疼痛的範圍包括尾骨、提肛肌及周圍的軟組織等，這些地方會產生壓痛感或疼痛現象。

7. 腰椎病：坐姿不良加上長期久坐或是長期固定某個姿勢坐著，容易使人體腰部軟組織一直處於高壓的緊張狀態，使腰椎軟組織缺血，造成腰椎肌肉及腰椎損傷，繼而產生腰椎病。

8. 頸椎病：坐姿不良加上一直操作電腦，容易造成頸部肌肉的疲勞，引起頸肩痛或者出現頭暈目眩；長期下來，會使頸椎間盤使用過度導致退化現象後，造成椎間盤鬆動，再壓迫神經根、脊髓或椎動脈而引起頸椎病。

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