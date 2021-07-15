失眠｜全民造星ANSONBEAN黐腳板治失眠？腳板3招安眠去腫食蛋都得

失眠是都市人的常見問題，《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）因工作壓力大致失眠，為改善問題嘗試「黐腳板」。究竟足貼是否可以治失眠？腳板跟睡眠又有什麼關係？還有哪些方法助你一覺瞓天光？



ANSONBEAN入行後生理時鐘改變，加上排山倒海的工作量，壓力大致失眠，現時試食海參丸及黐腳板，希望睡得好一點。

▼ANSONBEAN想改善失眠，嘗試黐腳板，效果如何？（按圖👇👇👇）

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中醫稱失眠為「不寐」，病位在「心」，當陰陽失調時，容易不寐。健福堂註冊中醫師王康妮解釋，心與其他臟腑如「脾」､「肝」､「腎」等臟腑相關，如其他臟腑不調，亦同樣會影響陰陽交接，導致失眠。

▼足貼為什麼可治失眠？ （按圖👇👇👇）

用足貼黐腳板可否治失眠？王康妮表示，腳底的「湧泉」穴為腎經穴位，足貼用於湧泉穴上，透過足貼的發熱作用，可使心腎得以交通，陰陽相接，則能安眠。

足貼使用方法

足貼可以每晚貼用，根據包裝指示敷貼時間，一般為約6-8小時，敷貼期間如有皮膚痕癢、過熱等不良反應，應提早移除。不過，有皮膚潰瘍損傷（如濕疹、水痘等皮膚病）及糖尿病嚴重者不宜使用，小童及孕婦亦應在醫師指導下方可使用。

▼同場加映：足貼有效成分（按圖👇👇👇）

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改善失眠其他方法

使用足貼外，浸腳也可改善失眠問題。小腿有多個脾、肝、腎經穴位，常泡腳至穴位可達到改善臟腑的效果，從而有助入眠。

▼浸腳治失眠有什麼需要注意？（按圖👇👇👇）

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浸腳加生薑改善浮腫

建議於每天晚上睡前1-2小時，預備38-40度的熱水，於泡腳桶加水至膝眼位置，泡15-20分鐘。王康妮指，如有手腳冰冷、下肢浮腫等問題人士，可加生薑3片，或艾葉10克，加強溫通效果。

注意：

-心臟病、心功能不全患者，低血壓、經常頭暈的人，都不宜用太熱（40度以上）的水泡腳或長時間泡腳。



-糖尿病患者對於皮膚溫度敏感度較低，要注意泡腳水溫度。



-不宜於過飽、過飢情況下泡腳



▼同場加映：針對心脾氣虛型體質：蓮子桂圓茶（按圖👇👇👇）

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王康妮提供了3個腳部穴位，同樣有助改善臟腑功能及失眠。

▼改善失眠腳部穴位（按圖👇👇👇）

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1.豐隆穴：去濕化痰，改善消化功能



2.三陰交穴：健脾、柔肝、補腎



3.太衝穴：改善因壓力、擔憂過多，以致肝氣鬱結，肝火上炎的失眠有穩定情緒的作用



健福堂註冊中醫師王康妮（受訪者提供）

同場加映：5類助眠食物

▼有些食物對於失眠也有改善作用，除了飲奶，原來吃堅果、雞蛋、豆都一樣得！（按圖👇👇👇）

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