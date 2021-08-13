堅果奶檢測｜Rude杏仁奶最高脂1杯逾1匙油　哪款最低卡又低脂？

素食風潮盛行，堅果奶的品牌及種類愈來愈多，為大眾帶來乳製品以外的選擇。堅果奶包括杏仁奶、合桃奶、腰果奶等，是否如大家想般比較健康？它們的熱量、脂肪及糖分其實有多少？



植物奶普遍比牛奶的熱量及脂肪量低，不含膽固醇。（iStock）

除了純素主義者，不少人因為健康原因或對乳製品敏感而飲用堅果奶。記者從Taste、一田、點點綠及L'Azur Gourmet 隨機挑選了6個品牌共14款常見的堅果奶，包括10款杏仁奶、2款榛子奶、1款腰果奶及1款合桃奶，檢測發現，堅果奶的熱量最多和最少相差超過6倍，而大部分的堅果奶亦不屬於低脂飲品。

▼堅果奶熱量排名（按圖 👇👇👇）

+ 23

熱量最高1杯多過半碗飯

14款堅果奶中，Blue Diamond 無糖雲呢拿味杏仁奶的熱量最低，每100毫升有12千卡，而最高的則是Birog有機朱古力榛子奶，每100毫升有76千卡，比前者高逾6倍。如飲用一杯200毫升，即攝取約152千卡，以一碗200克白飯含260千卡計算，多過半碗飯。

在眾多植物奶中，杏仁奶既低卡亦低脂，碳水化合物亦偏低。（Gettyimages）

脂肪含量 5款屬低脂

脂肪含量而言，是次檢測中有5款堅果奶屬「低脂」飲品，佔總數約42%。

根據食安中心的定義，每100克液體食物含不超過1.5克總脂肪可視為「低脂肪」飲料，每100克液體食物含不超過0.5克總脂肪更可當作不含脂肪。



▼堅果奶脂肪排名（按圖 👇👇👇）

+ 19

14款堅果奶中，以Blue Diamond 的無糖雲呢拿味杏仁奶及原味杏仁奶脂肪最少，每100克有1克脂肪，而最高的則是Birog有機榛子奶及Rude Health有機純杏仁奶，每100克有3.2克脂肪，一杯200毫升含6.4克脂肪，即約1.28茶匙油。

據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，全脂純牛奶的脂肪含量不得少於3.25%，較低脂牛奶脂肪含量≦1.5%，脫脂奶脂肪含量則≦0.3%。因此，是次檢測的堅果奶中，即使是最高脂的產品，亦比全脂純牛奶的脂肪含量低。

是次檢測的堅果奶中，即使是最高脂的產品，亦比全脂純牛奶的脂肪含量低。（資料圖片）

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克（即約13茶匙油），其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。攝取過量的飽和脂肪和反式脂肪，會增加血管硬化、中風、心臟病等疾病的機會。



▼堅果奶糖分排名（按圖 👇👇👇）

+ 21

糖分最高1杯＝2.4粒方糖

在14款堅果奶中，Rude Health有機純杏仁奶及137 Degrees無糖杏仁奶的糖分最低，每100毫升有0克糖，而最高熱量的Birog有機朱古力榛子奶亦是最高糖，每100毫升有6克糖，即一杯200毫升有12克糖，約2.4粒方糖，佔全日最高攝取量的24%。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。



▼同場加映：高血糖會出現什麼症狀呢？（按圖👇👇👇）

+ 39

牛奶VS堅果奶

堅果奶屬植物奶的一種，台灣營養師張家祥（Ricky）曾表示，牛奶跟植物奶最大差別在於動物性跟植物性蛋白質，以及微量元素的差異。補充蛋白質和鈣質仍以飲用牛奶為佳，動物性蛋白質為優質蛋白質，吸收效率較好。想補充其他營養元素、不飽和脂肪酸，以及膳食纖維，或避免攝取過多熱量，則選擇植物奶。

▼同場加映：5大植物奶好處（按圖👇👇👇）

+ 10

相關文章：植物奶營養｜5植物奶取代牛奶？豆奶護心高纖杏仁奶杏仁茶大不同

相關文章：即食糖水檢測｜21款半數高糖楊枝甘露1樽10.5粒糖！邊款最低糖？