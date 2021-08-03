膝痛｜跑男膝腫脹打針食藥無效軟骨壞死！輕度退化治療5招著鞋墊?

58歲林先生熱衷跑步運動，但從半年前開始，膝蓋出現莫名疼痛及反覆腫脹，尤其在上下樓梯或從椅子起身時，更是相當不舒服，甚至痛到讓他放棄最喜歡的跑步，漸漸的連日常生活也受到影響。深受困擾的他在診所接受消炎藥及幾次注射治療後，仍然沒有改善，只好赴醫檢查，結果卻發現右膝軟骨有局部壞死合併半月板的部分破損，有膝關節退化的情形。



退化性關節炎大致可分為早期、中期和晚期等3種不同的嚴重程度：（按圖了解👇👇👇）

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9成膝關節退化都由內側開始

台灣新國民醫院骨科主治醫師陳冠豪表示，關節軟骨的修復能力隨年齡增長而逐漸下降，長年的使用會漸漸造成軟骨結構改變、脆弱，進而造成磨損、變形及疼痛。尤其現今高齡化的社會合併民眾體重增長的普遍問題，使退化性關節炎愈來愈普遍。且根據研究發現，九成的膝關節磨損都由內側開始，嚴重還可能導致內翻形成O型腿，讓內側磨損加速惡化，使患者疼痛感加劇、行動不便，生活品質下降。

▼3大常見膝蓋痛原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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依據退化程度選擇合適治療

每位患者的症狀不盡相同，退化程度也不一。面對不同嚴重程度的膝關節退化，治療方式也有所不同。若是輕度退化，可以消炎藥物、減壓鞋墊、疼痛神經阻斷術及自體血小板或玻尿酸注射等治療為主。中度退化則可採「關節鏡清創併脛骨截骨矯正術」，經由清創、矯正內翻變形、及自體軟骨的移植，使得膝關節內側的壓力降低並促進關節軟骨重新再生。

疼痛超過2-3周要特別注意

陳冠豪也提醒，臨床發現大部分患者就醫時已屬重度的膝關節退化，此時接受「關節鏡清創併脛骨截骨矯正術」療效會相當有限。建議民眾若發現膝蓋疼痛持續2-3周，合併腫脹緊繃時，應及早就醫接受詳細檢查，才能早期發現及時治療。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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