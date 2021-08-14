失眠｜睡覺開燈易抑鬱變胖4大壞處午睡除外？睡前1小時關燈助入眠

許多人小時候有睡覺一定要開燈的習慣，尤其是自己單獨一間房的孩子，父母通常會在孩子房間內放盞小夜燈，讓怕黑的孩子能夠睡得著，但您知道開著燈睡覺其實會影響睡眠的品質嗎？本文將帶您瞭解為什麼開燈睡覺並不是個好選擇。

撰文：於承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



睡覺時暴露在光源底下，會影響褪黑激素的分泌，阻礙人體進入深層睡眠，尤其如果是日光燈這種掛在天花板直接照在臉上的光源，即便能忍受其照射入睡，仍會嚴重影響睡眠品質，若是長期處於缺乏睡眠的情況，可能會引發以下症狀：

開燈睡覺容易產生4問題（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 抑鬱（Depression）：

日光燈、3C產品的螢幕或LED燈泡，都會發散出許多藍光，長時間接觸藍光，除了對眼睛有傷害外，暴露在藍光底下，不佳的睡眠品質，容易造成心情不佳，影響工作表現和人際關係。

2. 變胖：

根據美國醫學會期刊（JAMA）的研究指出，睡覺時暴露在光源底下會提高女性變胖的機率，例如：在電視螢幕亮起的情況下睡著。研究中也發現，小夜燈或非室內的光源，提高肥胖的機率不大。

3. 罹患慢性病機率提高：

如果長期在光源的照射下睡覺，可能會提高罹患高血壓（Hypertension）或糖尿病（Diabetes）等疾病的機率。

4. 精神不濟：

睡不好所造成的精神不濟的影響，許多人應該都有體會過，尤其是從事部分職業，如駕駛或工人等。這些工作的風險較高，也需要高度的專注力；因此，若是因睡眠不佳，工作意外發生的機率也會跟著提高。

光源調低來營造適合睡覺的環境

習慣開燈睡覺的人，要在全黑的環境下入睡需要一段適應時間，建議可以逐漸減低光源亮度或者購買紅色光的燈泡使用，因為紅光比起其他顏色的光線，對於人體睡眠的影響較小。此外，儘量在睡前一兩個小時就將室內的光源調低，營造出一個適合睡眠的環境，並且選擇閱讀或冥想等放鬆心情的靜態活動，來代替滑手機或用電腦等會接觸藍光的行為，以利褪黑激素分泌幫助入睡。

如果您只想小睡一下，開燈睡覺可以避免您睡得太熟，但能快速的補充體力，但也僅此而已，如果您想要獲得一個充足且品質佳的睡眠，把燈關上才是王道。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：關燈睡覺最好！開燈睡覺會產生這4問題】

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