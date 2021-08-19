減肥｜低熱量節食如吃大量抗生素？易發炎腹瀉3大問題小心大腸炎

你正在進行節食嗎？想要控制體重，很多人都會說「七分飲食、三分運動」，但為什麼單靠節食沒辦法瘦下來？研究發現，過低的熱量會改變人體腸道菌叢的生態，尤其會增加「困難梭菌」，這是一種會影起嚴重腹瀉、大腸炎的菌種；除此之外，在節食的狀況下，腸道對於營養的吸收也會變差，身體自然更難達到平衡、更不容易健康變瘦。



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德國柏林的夏里特醫院和舊金山加州大學的研究人員，搜羅了80名停經後女性，他們的體重都屬於「超重」，有些人只是輕微超重，有些人則是嚴重肥胖；研究人員將他們分為2組，一組讓他們每天只攝取800卡路里，另一組正常吃，16週之後結果發現低熱量飲食的人雖然體重下降，但腸道健康卻被改變，變得更容易發炎，就像吃了大量的抗生素一樣，這份研究也刊登在最權威的期刊之一《自然》（Nature）上。

過低熱量易致發炎

夏里特醫院負責人Joachim Spranger教授表示，「我們第一次能夠證明，極低熱量的飲食會導致腸道微生物組的組成發生重大變化，並且這些變化會對宿主的能量平衡產生影響。」

研究團隊在監測這80名停經後婦女的期間，發現因為食物減少，腸道中微生物也減少，但是能適應惡劣環境、吸收更多糖分子的細菌反而存活下來，而且吸收能力愈來愈強大，使得它們對腸道產生影響。第一作者、夏里特醫院的內分泌醫師Reiner Jumpertz von Schwartzenberg說，「可以說那是一群『飢餓』的微生物。」

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研究團隊也將在收集節食前後的糞便樣本，並將它們轉移到小鼠體內。這些小鼠一直處於無菌條件下，因此缺乏所有腸道微生物群。結果令人震驚：接受節食後糞便的動物失去了超過10%的體重，顯然營養吸收的能力變得非常差，這表示節食短期內看似有效，但長期卻會對身體造成很大的影響。

過度節食 大腸壁嚴重發炎

當研究人員更詳細地研究糞便成分時，更發現困難梭菌增加，雖然這種微生物普遍存在於自然環境，甚至是健康人類、動物的腸道中，但一般狀況下應該是在大量使用抗生素時才會增加，並會導致大腸壁嚴重發炎，但在過度節食的動物身上卻看到了這樣的狀況。

「這些變化使得營養物質的吸收穿過整個腸道，身體無法吸收，但不會產生相關的臨床症狀。但我們還不知道困難梭菌會不會損害一個人的健康。這必須在更大的研究中進行探索。」研究團隊表示。

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參考資料：Caloric restriction disrupts the microbiota and colonization resistance

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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