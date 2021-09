姜濤暈倒｜香港人工時長壓力大易患慢性疾病　揭工作過勞3大徵狀

人氣組合MIRROR成員姜濤在9月14日中午,夥同成員呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)和柳應廷(Jer)到尖沙咀出席活動期間,疑似暈倒,被扶起時更被拍到全身無力、兼嘴唇泛白,情況令現場一眾姜糖憂心不已。其經理人花姐事後代報平安,表示「姜濤今早有少許胃痛,現場環境有點焗,加上閃光燈不斷,所以有少許腳軟而跣低。」事實上,姜濤已經並非第一次因身體不適而暈倒,令人擔心他會否因工作過勞而令身體出現問題。



早前美國KISI公佈過2020年「最過勞城市」(Top Overworked Cities) 排行榜,果不其然香港成為榜首;而「最佳工作與生活平衡的城市」(Cities With the Best Work-Life Balance) 排行榜,香港在50個城市中排45。到底怎樣可稱為工作過勞?對健康又會造成甚麼影響?

每週工時超過48小時為過量 過勞增中風機會

姜濤自參加《全民造星I》起人氣不斷,廣告代言、劇集、錄音、排舞、拍MV、宣傳等工作多不勝數,他曾在綵排MIRROR演唱會時體力不支暈倒,即使完成演唱會後工作依然未停,幾乎沒有休息時間。他曾表示演唱會後的一天休息時間,即使想看電視或打機,但都因為太疲倦而選擇睡眠整日,可見他的身體已相當疲倦。

姜濤暈倒前的片段截圖︰

世界衛生組織(WHO)曾指出工作過勞有三大症狀:

• 有精神體力耗盡或疲憊的感覺



• 對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺



• 工作效率降低



WHO曾與國際勞工組織(ILO)於00至16年間從194個地區進行研究,發現在2016年有近75萬人死於中風和冠心病,數字比2000年時增加近三成。研究同時發現在2016年間,每週工時超過55小時以上的人,與每周工作40小時的人比較,中風或患上冠心病風險分別高出33%及13%。ILO建議每星期工作40小時,如每星期工作多於48小時,就為之「過量」。

平均一周的工作時間不應超過48小時。(圖片:日劇《我要準時下班》劇照)

工時過長不指令身心俱疲 更可致早死

工時長不但會對身體造成影響,它所造成的心理壓力也不容忽視。姜濤都曾在社交網站發文表示「I’m tired of everything」,也曾表示當藝人後感到沒有私隱,更曾表示生日願望就是去一個沒有人認識的地方過下半生,過悠閒的人生。

每天的行程被工作滿滿佔據,與親朋好友見面及溝通的機會被逼減少,令到關係變得疏離。面對家人關係和工作兩邊相逼,打工仔會感到虧欠、會發脾氣和發忟憎。WHO環境、氣候變遷和健康部門主任Maria Neira曾表示每周工作 55個小時以上是一項嚴重的健康危害,是時候讓我們所有人、政府、僱主和勞工正視這項事實:長工時可能導致早死。

身心過勞會誘發的疾病

糖尿病和關節炎

美國俄亥俄州立大學的研究,於1978年至2009年間分析超過7000人的工作習慣和求醫紀錄,發現女性工時超過60小時,患上糖尿病和關節炎風險會高3倍。研究人員認為職業女性身兼多職,在工作以外也需要照顧家庭,同時年輕時持續加班可能影響晚年健康。

女性工時超過60小時,患上糖尿病和關節炎風險會高3倍。(圖片:聯美健康)

癌症

一直處於過勞或神經緊繃的狀態時,人體免疫力會下降,亦令修復細胞功能下降,導致罹癌風險提升。尤其是勞累會導致血液透支,使淋巴系統來調節代償,使淋巴無限增生,造成淋巴瘤。除了淋巴瘤,肝癌、肺癌也會間接受過度勞累影響,使得肝病、肺病反覆發作、不斷加重,並最終誘發癌症。

猝死

美國史丹福大學心血管健康中心指出,工時過長之下容易出現不健康生活習慣,例如食煙、飲酒、飲食習慣差、少運動等,這些都會令血壓或膽固醇上升。而在高壓的情況下,也會增加心臟病發,和心臟衰竭的風險,特別是本來已有心臟問題的人。

工時過長之下會更容易出現不健康生活習慣。(圖片:Sohu)

