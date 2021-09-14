姜濤暈倒｜香港人工時長壓力大易患慢性疾病　揭工作過勞3大徵狀

人氣組合MIRROR成員姜濤在9月14日中午，夥同成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）到尖沙咀出席活動期間，疑似暈倒，被扶起時更被拍到全身無力、兼嘴唇泛白，情況令現場一眾姜糖憂心不已。其經理人花姐事後代報平安，表示「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低。」事實上，姜濤已經並非第一次因身體不適而暈倒，令人擔心他會否因工作過勞而令身體出現問題。



早前美國KISI公佈過2020年「最過勞城市」(Top Overworked Cities) 排行榜，果不其然香港成為榜首；而「最佳工作與生活平衡的城市」(Cities With the Best Work-Life Balance) 排行榜，香港在50個城市中排45。到底怎樣可稱為工作過勞？對健康又會造成甚麼影響？

每週工時超過48小時為過量 過勞增中風機會

姜濤自參加《全民造星I》起人氣不斷，廣告代言、劇集、錄音、排舞、拍MV、宣傳等工作多不勝數，他曾在綵排MIRROR演唱會時體力不支暈倒，即使完成演唱會後工作依然未停，幾乎沒有休息時間。他曾表示演唱會後的一天休息時間，即使想看電視或打機，但都因為太疲倦而選擇睡眠整日，可見他的身體已相當疲倦。

姜濤暈倒前的片段截圖︰

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世界衛生組織（WHO）曾指出工作過勞有三大症狀：

• 有精神體力耗盡或疲憊的感覺



• 對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺



• 工作效率降低



WHO曾與國際勞工組織（ILO）於00至16年間從194個地區進行研究，發現在2016年有近75萬人死於中風和冠心病，數字比2000年時增加近三成。研究同時發現在2016年間，每週工時超過55小時以上的人，與每周工作40小時的人比較，中風或患上冠心病風險分別高出33%及13%。ILO建議每星期工作40小時，如每星期工作多於48小時，就為之「過量」。

平均一周的工作時間不應超過48小時。（圖片：日劇《我要準時下班》劇照）

工時過長不指令身心俱疲 更可致早死

工時長不但會對身體造成影響，它所造成的心理壓力也不容忽視。姜濤都曾在社交網站發文表示「I’m tired of everything」，也曾表示當藝人後感到沒有私隱，更曾表示生日願望就是去一個沒有人認識的地方過下半生，過悠閒的人生。

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每天的行程被工作滿滿佔據，與親朋好友見面及溝通的機會被逼減少，令到關係變得疏離。面對家人關係和工作兩邊相逼，打工仔會感到虧欠、會發脾氣和發忟憎。WHO環境、氣候變遷和健康部門主任Maria Neira曾表示每周工作 55個小時以上是一項嚴重的健康危害，是時候讓我們所有人、政府、僱主和勞工正視這項事實：長工時可能導致早死。

身心過勞會誘發的疾病

糖尿病和關節炎

美國俄亥俄州立大學的研究，於1978年至2009年間分析超過7000人的工作習慣和求醫紀錄，發現女性工時超過60小時，患上糖尿病和關節炎風險會高3倍。研究人員認為職業女性身兼多職，在工作以外也需要照顧家庭，同時年輕時持續加班可能影響晚年健康。

女性工時超過60小時，患上糖尿病和關節炎風險會高3倍。（圖片：聯美健康）

癌症

一直處於過勞或神經緊繃的狀態時，人體免疫力會下降，亦令修復細胞功能下降，導致罹癌風險提升。尤其是勞累會導致血液透支，使淋巴系統來調節代償，使淋巴無限增生，造成淋巴瘤。除了淋巴瘤，肝癌、肺癌也會間接受過度勞累影響，使得肝病、肺病反覆發作、不斷加重，並最終誘發癌症。

猝死

美國史丹福大學心血管健康中心指出，工時過長之下容易出現不健康生活習慣，例如食煙、飲酒、飲食習慣差、少運動等，這些都會令血壓或膽固醇上升。而在高壓的情況下，也會增加心臟病發，和心臟衰竭的風險，特別是本來已有心臟問題的人。

工時過長之下會更容易出現不健康生活習慣。（圖片：Sohu）

Reference:HK01,WHO,ILO,Time