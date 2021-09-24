減肥｜拗腰減肚腩2周瘦3吋好過仰臥起坐　隨時做超簡單錯1步無效!

減肥由減大肚腩開始，以為仰臥起坐 （Sit Up）最有用？日本有專家指，要成功減腰不能只靠「朱古力腹肌」，而忽略腰間的其他肌肉，他建議做一個向後拗腰的動作有效瘦腰。到底要如何做？為什麼有效？



向後拗腰VS仰臥起坐

減肚腩是不少人的健康目標，但也要動作正確才可真正瘦身。來自日本的栗原隆醫生在節目《日曜日の初耳学 》中表示，向後拗腰的原理是利用反向彎腰鍛煉平常較少用的腹肌，令減腰效果更明顯。

▼向後拗腰減肚腩是什麼原理？為什麼會比做仰臥起坐更有效？（按圖👇👇👇）

他解釋，大部分訓練如仰臥起坐，只集中腹前的腹直肌，少用其他腹部肌肉，但向後拗腰時，因較重的頭部向後，加上腳尖離地，腰部就會自然收緊讓身體保持平衡，從而鍛煉少用的腹橫肌。若然腳趾沒有離地，很容會腳部用力平衡，練不到腹部肌肉。

▼向後拗腰要怎樣做？有什麼步驟？（按圖👇👇👇）

向後拗腰方法：

1. 雙腿站開至肩寬

2. 腳尖離地

3. 雙手撐住頭部，上半身向後彎，保持5秒

4. 呼氣時再次站直

5. 建議每日無論在家中、辦公室任何時候都可向後拗腰5秒，做夠10下即可。



向後拗腰2星期成效

節目中邀請了６位重磅女生，把她們分成２組進行實測，分別在２星期內進行減腰訓練，一組每日做3組各10下的仰臥起坐，而另一組則進行同樣日數及次數的向後拗腰法。

▼2組減肥成果如何？（按圖👇👇👇）

經過2周後，仰臥起坐的一組女生，3位腰圍平均減2.6厘米，有人的腰圍更是毫無變動。但進行向後拗腰法的3位女生，其腰圍平均減5.6厘米，最高的一位更由86.5減至79厘米，即成功減走7.5厘米。

「間歇性快走」提升新陳代謝

想打造「不發胖體質」，運動很重要。日本銀座上符診所院長上符正志指出，「間歇性快走」是打造不發胖體質的基礎運動，建議時間是30分鐘，懶得做其他運動的人，可以試一試。方法是：以3分鐘為一個段落，「快走5次＋輕鬆走5次」為1組，這樣就能提升代謝，順利消除內臟脂肪。若無法連續走30分鐘也沒關係，在1天內分成數次走也可以。此外，生活中勤走路、上下樓梯，效果會更好。

▼日本院長瘦身秘訣「間歇性快走」是怎樣？（按圖👇👇👇）

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瑜伽減壓降食慾

瑜伽除了有效紓緩壓力外，甚至有研究表示可以降低51％的食慾，幫助解決暴飲暴食症狀的發生。

▼7招紓壓降食慾（點擊圖片查看👇👇👇）

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▼同場加映：減肚腩食物清單（按圖率先了解👇👇👇）

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