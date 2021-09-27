脫髮｜白髮掉髮頭皮痕5大問題　每天吃1隻全熟蛋助頭髮快生長？

頭髮就像第二張臉，頭髮也能反映出健康狀態。現代人頭髮困擾不少，掉髮稀疏、生長太慢、長白頭髮，有頭皮屑、頭皮癢等，想讓頭髮健康，飲食也要吃對補足養分！



台灣營養師陳嫚羚在Facebook指出，頭髮的健康保養愈早愈好，能幫助延後掉髮或白髮或其他問題的發生。以下她分享5種不同的頭髮問題該怎麼吃才能留住頭髮健康。

▼5大頭髮問題及解決方法（按圖率先看清👇👇👇）

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1. 掉髮、稀疏：貧血掉髮要補血，綁頭髮別太用力

陳嫚羚說明，行經期女性經常會因為貧血問題，導致毛囊無法得到足夠的氧氣及養分，引起掉髮問題。飲食上可以適當吃補血的食物，像是豬血湯、蛤蠣湯；若貧血狀況太嚴重，還是需要就醫輔以鐵劑治療才行。

另外，在落髮女性的研究中也發現，血中的維他命D含量比健康髮女性要低，嚴重缺乏維他命D的佝僂症患者，同樣會出現掉髮的表徵；陳嫚羚建議，每周至少要曬3～4次15分鐘左右的太陽，幫助生成維他命D。還要提醒的是，綁頭髮或過度拉扯也會增加掉髮，要盡量避免。

2. 生長慢、無光澤：每天1顆全熟蛋補充B雜

陳嫚羚表示，頭髮中的成分有65～95％是蛋白質，大部分是角蛋白，而缺乏蛋白質的攝取沒有足夠原料，就會導致生長變慢，而頭髮要有光澤，也需要有含硫胺基酸的存在；「雞蛋」是營養素多元的食物，可以吃到優質蛋白質（包含含硫胺基酸），也同時吃到幫助生長的B雜維他命，所以建議可以每天吃1顆全熟雞蛋。陳嫚羚提醒，不能吃生雞蛋，因為生雞蛋中會有抗生物素成分，少了生物素也會影響頭髮生長。

▼頭皮按摩3穴位預防掉髮、白髮（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3. 白頭髮：補充維他命C提高抗氧化，適度紓壓

當毛囊中的黑色素細胞老化或受傷，導致黑色素分泌不足，就會長出白頭髮。陳嫚羚說，預防白髮的最佳方式，就是保護黑色素細胞，飲食上可以透過每天吃2個拳頭分量的水果，補充維他命C，提高抗氧化力，減少自由基攻擊黑色素細胞。

另外，也要避免以下飲食習慣：

1. 鹽分攝取過多：薯片、速食、餅乾、加工食品、重口味食物。

2. 喜歡吃精緻甜食：蛋糕、麵包、糕餅、含糖飲料。

3. 過多咖啡因：咖啡、可樂、提神飲料。



陳嫚羚表示，以上這些習慣也會加重對交感神經的刺激，交感神經過度活化也會導致黑色素細胞提早枯竭，而這種狀況在壓力大的時候也會發生，所以常聽到「一夜白髮」，就是壓力大導致。所以，適當紓壓對減少白髮也很重要。

4. 頭皮屑、頭皮癢：每周吃2次青背魚

頭皮發炎或過度乾燥的狀態，都會增加皮屑的生成，除了需要選擇合適的洗髮產品之外，陳嫚羚建議飲食上注意OMEGA-3脂肪酸的攝取，可以每周吃至少2次青背魚，例如三文魚、鯖魚、秋刀魚，若是素食者可吃亞麻仁籽、奇亞籽補充，幫助抗發炎。還有，少吃油炸物，因為油炸食物中的劣質油，是促進發炎反應的物質。

5. 頭髮脆弱易斷裂：不要過度節食，多補鋅

陳嫚羚指出，過度節食的減重者，或是只吃單一食物的極端減重方式，會因為營養不均衡，無法長出強健的頭髮。另外，像是經常有腹瀉問題或是年長者吃不夠、吸收不好，也可能會有「缺鋅」的問題，而影響細胞正常分裂，長出的頭髮就會比較脆弱，建議可以補充如南瓜子、蠔等食物。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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