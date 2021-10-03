高血壓｜脷苔厚有瘀點3種舌頭血壓高警號！降壓3穴位幾時應按耳背

不少人打新冠疫苗前，感到緊張又焦慮，血壓容易不穩定，接種新冠疫苗後，又擔心副作用而失眠，也容易血壓升高。台灣中醫師鄒瑋倫分享，就有一名媽媽，打新冠疫苗後整整3天，血壓飆高到200，孩子都不敢睡覺在旁邊守著；所幸，血壓慢慢降下來了。



3種舌頭高血壓警訊

鄒瑋倫表示，中醫蒐集現代醫學發現，舌診觀察舌苔其實可以是否有心肌梗塞、腦梗塞或高血壓的問題。

舌頭氣血看出高血壓警訊（健康2.0授權使用）

1. 血瘀型

舌頭為青紫色或有瘀點，外觀容易臉紅紅，體型通常是矮矮胖胖壯壯，不常運動且愛吃肉、口味重，可以使用活血化瘀的川七、丹參及桃仁，幫助改善血液循環。

2. 痰濕型

常見的年輕的高血壓患者，愛吃冰品、喉嚨容易生痰，這類患者無法伸直舌頭，經常覺得舌下、舌質旁邊很緊張，且舌苔厚膩，可以使用行氣、化痰、袪濕的中藥，如茯苓、菊花，幫助溫暖脾胃、袪除濕氣。

3. 氣虛型

這種人說話沒有力、走路也沒有力氣，卻有高血壓，舌頭通常舌質淡白或有齒痕，舌頭也萎萎軟軟的，可以補氣降血壓，適合使用黃耆、麥門冬、五味子。

按壓3穴位降低高血壓（點擊圖片查看👇👇👇）

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鄒瑋倫提供，3穴位有效降低高血壓：

1. 太淵穴

太淵穴為「八脈八會穴」，位於手腕橫紋的橈動脈，靠近大姆指側的凹處，對於理血通脈很有用，可以有效降低血壓長期在180的三期高血壓，也可以紓壓、減壓，直接用手按壓會比較疼痛，可以用橡皮擦彈性按壓。

2. 尺澤穴

位於手肘橫紋，每天早晚各按摩5分鐘，對於降低長期高血壓的效果不錯，

3. 降壓溝

位於耳朵後方，可以從上到下按壓，當生氣、憤怒或煩躁時，按壓降壓溝，血壓可以降低15到20毫米汞柱。

▼ 同場加映：高血壓患者，初期會被要求先在生活上作出改善，下面就為大家整理出不靠食藥都可以降血壓的15個方法（按圖 👇👇👇）：

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