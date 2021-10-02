脊椎側彎｜頭痛便秘肩痛？日專家教日爬5分鐘改善2招即測左或右彎

頭痛、肩痛、便秘，原來這些常見的都市病，都有可能是脊椎側彎所造成。日本TBS電視台節目《名医のTHE太鼓判！》請來專家講解脊椎側彎的成因和症狀，並教大家每天只要做5分鐘的「運動」一星期後脊椎側彎的問題便能有明顯改善。



二十多歲也會脊椎側彎

脊椎側彎一般是由40歲開始慢慢惡化，不同位置的側彎可導致頭痛、肩頸僵硬、耳鳴、腰痛、便秘等症狀。脊椎側彎的主因有3個，分別是：1) 姿勢不良、2) 肌肉衰退、3) 骨質疏鬆症。其中以骨質疏鬆為由的脊椎側彎，因為無法矯正的關係，最為棘手。

骨質疏鬆會令脊椎側彎後骨折，出現骨折連鎖。由於已經骨折，側彎的情況亦無法矯正。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

脊椎側彎自我檢測

脊椎側彎別以為是長者才有的問題，節目中提到一位24歲的女藝人因為長期坐，而且姿勢不良，被診斷出脊椎側彎。其實無論哪個年齡層都一樣有機會受脊椎側彎困擾，但我們如何知道自己有沒有脊椎側彎？

▼專家在節目中介紹了兩個能夠自己在家做的脊椎側彎檢測（點擊下圖看清！👇👇👇）

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檢測一：靠牆單腳企



身體在放鬆的時候從正面看過去，耳朵、肩膀和腰應該保持在同一水平；側面看就應該可以見到耳朵、肩膀、手肘、膝蓋和腳踝連成一線。

做法：

1. 站立同時將腳跟、臀部、肩膀和後腦貼着牆，手要放身旁不能碰到牆壁

2. 身體放鬆，慢慢提起右腳， 維持5秒

3. 放下右腳，提起左腳，同樣維持5秒

成功保持平衡即代表脊椎正常，假如失平衡，則代表你有可能已經出現脊椎側彎的症狀。

▼同場加映：5個會讓腰椎受傷的姿勢與動作（點擊下圖看清！👇👇👇）

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檢測二：合掌對齊



這個檢測主要是確認脊椎中的胸椎部分有沒有側彎的傾向。

被診斷出胸椎側彎的女嘉賓，合掌的時候無法對齊，有3毫米的偏差。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

做法：

1. 打開雙臂，伸直，手心向前

2. 維持雙臂伸直，向前拍掌

3. 在雙手維持合掌下確認手指有沒有對齊

如果左右手掌無法對齊，代表患有胸椎側彎。

▼同場加映：除了以上提到的檢測方法，亞當式前彎也是測試自己有沒有脊椎側彎的方法之一（按圖了解👇👇👇）

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脊椎側彎改善運動

▼脊椎側彎改善運動（按圖看更多👇👇👇）

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脊椎作為連接所有神經，支撐全身骨骼的中軸，出現側彎會引起全身各個部位的痛症，嚴重甚至會令內臟都出現問題。因此，專家向大家推介「爬爬體操」，只要堅持每日做5分鐘，側彎的症狀就能大大改善。

「爬爬體操」的動作是透過模仿嬰兒的爬行，伸展背部支撐脊椎的肌肉，改善脊椎側彎的問題。

就算屋企狹小無法爬圈，在原地爬行亦有改善的效果。（《名医のTHE太鼓判！》截圖）

做法：

1. 雙膝跪地，雙臂垂直，手掌按地

2. 脊椎向左側彎的，順時針爬；向右側彎的，逆時針爬

3. 爬的時候由大圈縮到細圈

4. 爬5分鐘



▼紓緩肩頸痛穴位：肩井穴、天柱穴、膏肓穴、中渚穴（按圖了解👇👇👇）

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（資料來源：《名医のTHE太鼓判！》）