芫茜水｜治感冒降膽固醇6功效　胃弱加陳皮止頭痛加紫蘇葉4大配搭

芫茜雖然味濃，但原來是治感冒的救星！有中醫師指芫茜配上其他食材還具開胃消食、促進血液循環等功效，到底如何做法？有什麼人不宜食用？

撰文：健福堂註冊中醫師黎詠詩



芫茜治感冒？

芫茜性辛、溫，歸肺、脾經，具有袪風、散寒、勝濕的作用。註冊中醫師黎詠詩指，如果風寒感冒初起，可服用芫茜水作散風寒之用。

▼芫茜可治風寒性感冒，風寒性感冒會有哪些症狀？（按圖👇👇👇）

風寒性感冒症狀：



1. 怕冷怕風

2. 短暫輕微發燒（體溫38℃或以下）

3. 鼻涕清澈偏白

4. 較不易口渴及喉嚨痛

5. 舌苔薄白為主



黎醫師續稱，除了治療感冒，芫茜還具有開胃消食、促進血液循環、降低膽固醇、預防乾眼病及夜盲的功效，甚至可用於小兒麻疹疹出不暢。

芫茜性辛、溫，歸肺、脾經，具有袪風、散寒、勝濕的作用。(資料圖片)

芫茜配搭湯水食療

不只芫茜水，其實加上其他食材配搭更可以加強不同的治療功效，黎醫師推介4款養生茶及湯水食療。

芫茜水：散風寒感冒



▼芫茜水材料、做法（按圖👇👇👇）

芫茜紫蘇葉生薑水：止風寒引致的頭痛、鼻塞



▼芫茜紫蘇葉生薑水材料、做法（按圖👇👇👇）

芫茜陳皮粳米粥：治風寒感冒兼胃弱食滯



▼芫茜陳皮粳米粥材料、做法（按圖👇👇👇）

芫茜蘿蔔魚片湯：健脾和胃，清熱下火



▼芫茜蘿蔔魚片湯材料、做法（按圖👇👇👇）

芫茜荸薺紫草水：小兒麻疹出不暢



▼芫茜荸薺紫草水材料、做法（按圖👇👇👇）

飲用宜忌注意

芫茜功效多，但屬性辛有驅寒作用，黎醫師指以下人士不宜服用。

▼芫茜水哪些人不宜？（按圖👇👇👇）

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芫茜水忌飲人士：



1.風熱感冒：會加重咽痛口乾、黃涕等風熱症狀

2.口臭、狐臭體質：刺激出汗情況，加重口臭、狐臭問題

3.氣虛、感冒多發體質：容易加重出汗、神疲、肢倦的症狀，甚至導致感冒更加嚴重

4.麻疹已透：容易導致麻疹透而不暢，加重熱毒壅滯的情況



芫茜不宜配搭食物

此外，黎醫師提醒芫茜不宜久煎，亦要避免與豬肉、黃瓜、動物肝臟同食，以防降低食物營養價值。

芫茜食用分量

她又指如果治療感冒用可以連服2-3天，每日1次。若作養生食療之用，芫茜水可以一星期煎煮飲用1次。

註冊中醫師黎詠詩指，如果風寒感冒初起，可服用芫茜水作散風寒之用。（健福堂提供圖片）

同場加映：四物湯食譜（按圖👇👇👇）

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