減肥｜高脂飲食使人變笨、有吃不飽錯覺？12種吃過多高脂食物跡象

有沒有在連續幾天吃了高熱量食物之後，發現自己的食量好像變大了，而且一直想吃更多東西的感覺？根據《Cell Metabolism》發表了一項耶魯大學的研究，研究者們發現，高脂飲食會誘導大腦發生變化，並讓身體攝入更多的熱量，最終導致體重增加、思考變慢，然而這種變化來得很快，在第三天高脂飲食之後就會出現。



吃高脂食物讓你會想攝取更多熱量

根據研究人員發現，如果一天只給小鼠吃1小時的朱古力，牠們會在那1小時內，儘可能地吃更多朱古力，而且還會表現出在成癮狀態中常見的一些不靈活行為。當牠們在等待朱古力時，會忽略可食用的常規飲食，然而只吃朱古力完全滿足不了牠們飢餓時對食物的需求，從而會造成惡性循環。研究人員還發現，提供高脂肪或朱古力飲食的小鼠與正常組的小鼠存在一些差異，實驗組的小鼠偏離了常規的飲食方式，雖然和正常小鼠一樣牠們白天比夜晚吃得更多，但是吃的時間更短而頻繁。

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高脂食物會讓人變笨

根據研究發現，長期攝取高脂食物，會抑制大腦神經的突觸發展，導致認知缺陷，也會降低腦源性神經營養因子（BDNF）的濃度，降低記憶力、認知功能的表現。但相對來說，五穀雜糧這樣的碳水化合物因為同時包含了糖分、蛋白質、維他命、礦物質等不同的營養成分，啟動的消化過程比較複雜，所以抵銷了高脂帶來的危害，但當然也是適量才有這樣的效果。同時攝取過多糖類也是一樣的道理，當攝取過多高糖食物，不僅這些糖類會轉為脂肪儲存在身體裡，還會造成腦部功能認知下降。

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▼12種吃過多高脂食物的跡象（按圖查看👇👇👇）

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只是一般人對於高脂食物很難抗拒，就像對咖啡成癮的人難以不喝咖啡。根據外媒《EVERYDAY HEALTH》列出有這些項目都是長期攝取高脂食物所導致：飢餓感、體重都增加、煩躁、疲勞、高血壓、皮膚出現狀況、睡眠問題、腸胃問題、注意力不集中、口腔疾病、脂肪肝、肥胖症等，透過研究，不可否認長期攝取高脂食物會改變腸道微生物對記憶功能的破壞，雖然要戒掉高脂食物癮很困難，不妨慢慢從我的三餐中開始，像是一盒便當裡的炸雞腿或是排骨，可以將炸物換成滷的，或是一個麥當勞套餐將薯條換成沙律等，這樣的飲食方式，不僅能讓自己大腦慢慢的更清晰，同時也能讓身體變得更加健康。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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