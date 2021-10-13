糖尿病｜糖友可試間歇性斷食、生酮飲食？曾半夜低血糖勿自行嘗試

間歇性斷食、生酮飲食等「特殊飲食法」的好處中都能看到「提升胰島素敏感性」，但是糖尿病患者總是被再三告誡不能擅自進行特殊飲食法，否則容易有低血糖或酮酸中毒等立即性的危險。



面對各種飲食法，又該如何決定是否執行呢？

▼特殊飲食法提升對血糖的控制（點圖查看👇👇👇）

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間歇性斷食

間歇性斷食分為「限時」的168斷食，是在一天當中縮短進食時間到8小時內，其餘16小時只喝水或無熱量的飲品；或「限日」的52斷食法，也就是一週五天正常飲食，兩天吃極低熱量（500~600大卡）飲食。利用禁食時間拉長轉換身體提供能量的方式，能改善血糖和提升胰島素敏感度，並在糖尿病患者中改善糖化血色素、腰圍、體重。

生酮飲食

生酮飲食是極端限制醣類的飲食法，利用高量的脂肪、適量的蛋白質當作能量主要來源，將均衡飲食中原佔50~60%的醣類壓低到約5%。以大量油脂類補足熱量，透過降低醣類讓身體以分解脂肪所得到的酮體，而非葡萄糖或肝醣作為能量供應，降低胰島素分泌、減少胰島素阻抗。

曾半夜低血糖切勿自行嘗試

「糖尿病前期或剛開始服藥的階段，幾乎沒有低血糖的狀況，安全性較高，因此各種飲食法都可以嘗試，」台灣台北醫學大學保健營養學系系主任謝榮鴻表示，「但如果是較嚴重或打胰島素的糖尿病友，或是有過低血糖經驗的人，表示身體維持血糖穩定的能力不好，就不建議自行嘗試，而且若要嘗試，也需要密切監控血糖和酮體，否則是可能會有生命危險的。」

▼ 168斷食法入門小貼士（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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糖尿病前期皆可嘗試 有減重就有效果

「只要是低醣飲食，一定都會看到效果，低醣飲食對體重控制是很有效的，體重、血脂和血糖都會有幫助，可以幫助病友前期先建立信心。」謝榮鴻說。不過，特殊飲食法在三至六個月後效果通常會開始停滯，加上飲食方法很難讓人願意長期執行，因此如果沒有學會如何在長期的日常飲食中調整及選擇，容易導致病情變得更不穩定。

回歸正常飲食後才是關鍵！

當特殊飲食法看到的成效到達瓶頸，或因為對飲食法的遵從度降低，最終還是要回歸到可以長期執行的「均衡飲食」，謝榮鴻說，「定時定量、選擇低升糖指數 （GI）和低升糖負荷（GL）的食物、用原型食物當醣類來源」是飲食中幫助血糖穩定的三大關鍵。

運動增肌是控糖的特效藥

除了飲食控制之外，運動對糖友來說非常重要，肌肉訓練能夠讓血糖更容易被肌肉儲存和利用，有助於維持血糖穩定，也能避免肌肉流失、改善心血管功能。不過，糖尿病患者也要避免空腹運動，若空腹，記得在運動前補充點心，如一份水果、一杯牛奶或豆漿，避免運動時低血糖。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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