【11.11 健康感謝祭】滋補湯水、體檢套餐及養生療程低至$98

一年一度的網購盛事雙11又到了！醫師Easy為答謝讀者們的長期支持，由11月8日至11月30日為期三周特意與01 Mall合作推出震撼優惠，滋補湯水、體檢套餐及養生療程低至$98，優惠期間更可享限時送分活動，消費時更可賺盡回贈！

01 Mall 11.11 限時送分活動

1) 首 1111 位顧客將獲得 1111「01積分」，相當於HKD11.11。

2) 2021年11月8日至30日期間，於01 Mall消費金額最高的11位顧客(以單一訂單計算)將獲得88,888「01積分」，相當於HKD888.88。



於11.11優惠活動中所獲取的「01積分」，將於活動結束後7個工作天內發出至01會員帳戶。如有任何爭議，01 Mall保留最終決定權。



天氣轉冷宜滋陰養肺 足料養生燉湯套裝推介

立冬過後，天氣變得寒涼及乾燥起來，皮膚會變得緊繃、乾燥，同時亦會出現手腳冰冷、喉嚨乾痕、流鼻血、哮喘等不同程度的健康問題。要改善秋冬帶來的煩惱，可以食療及日常習慣去調理身子。香港人工作或生活中多繁忙，未有空餘時間整作湯水養生，可選擇即食湯包。Moonwell出品的三款11.11優惠套裝，最平每包燉湯不用$60即有交易！

「養生食療套裝」可從六款老火湯水中，挑選三包即食燉湯；當中三款湯水尤其適合秋冬轉季時飲用。當中的「杏汁白肺雞腳湯」、「木瓜雪耳豬展湯」、「章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯」對改善入秋乾燥不適、手腳冰冷極為有效。感謝祭期間低至6折，只售 $175一套。

➤Moonwell｜＜養生食療套裝 - 六選三＞ 11.11 健康感謝祭 優惠價$175。

「尊貴食療套裝」可從四款由高級食材熬製而成的燉湯，挑選三款口味；當中以「花膠響螺椰子白雞湯」、「椰皇鮑魚豬展湯」最受歡迎，為客人省卻了處理名貴食材的時間，即使足不出戶都可品嚐這一份矜貴，隨時補充滿滿的骨膠原和蛋白質。感謝祭期間低至38折，只售 $225一套。

➤Moonwell｜＜尊貴食療套裝 - 四選三＞ 11.11 健康感謝祭 優惠價$225。

一碗美味湯水不再是肉食者的專利！「茹素食療套裝」可從兩款素湯中挑選三包，包括「五指毛桃海底椰素湯」及「姬松茸混合果仁素湯」。燉湯採用原條姬松茸或五指毛桃，配合果仁、各種蔬菜熬製而成，口味同樣鮮美濃郁，適合素食人士飲用。感謝祭期間低至58折，只售 $168一套。

➤Moonwell｜＜茹素食療套裝 - 三包＞ 11.11 健康感謝祭 優惠價$165。

舒緩體內濕氣痛症有妙法 舒緩、擀筋療程$98就有交易！

香港人平日辛勤工作，難免出現腰酸背痛等症狀；如果想假日時放鬆身心、舒緩疲勞，可以選擇宏康醫道的「三項舒緩痛症服務體驗」，包括醫師問診、中藥貼、舒緩痛症治療。完成療程後免費領取草本足浴包，更有助改善失眠、驅寒祛濕。11.11 限時優惠價低至1折，只需$98！

➤宏康醫道｜＜三項舒緩痛症服務體驗＞11.11 健康感謝祭 優惠價$98。

擀筋是近年才興起的新興中醫養生療法。根據經絡及人體結構，以擀筋棒反覆刮身體的不同部位，達至疏通經絡、排毒袪濕、調整體形等功效。擀筋棒在身體不同位置使用，可產生針對性的功效，例如刮肩頸有助紓緩肩頸酸痛，以及因經絡不通、供血不足而引發的頭痛問題。現時11.11驚喜限時優惠，只需$98即可享有一次，由然淙養生美容中心提供的45分鐘還原塑身擀筋療法。如使用「01積分」結算，最高可扣減一半價錢，即不足$50即可體驗一次擀筋療程！

➤然淙養生美容中心｜＜45分鐘還原塑身擀筋療法＞11.11 健康感謝祭 優惠價$98。

本周開始可免費接種第三針 事前做足檢查最安心

本周起政府已開始提供免費接種新冠疫苗第三針，專家建議指第三針接種復必泰疫苗可能產生較好的免疫反應，意味着當局容許市民在第三針進行「溝針」。因此，即使前兩次接種未必有嚴重副作用，但為求安全，打針前亦建議先為身體作基本檢查。莊柏醫療73項安心注射疫苗計劃能幫助各位了解清楚自己的身體狀況，以便作出接種哪款疫苗的決定。感謝祭期間低至66折，只需 $1500 即可買一個安心！

➤莊柏醫療｜＜73項安心注射疫苗計劃＞11.11 健康感謝祭 優惠價$1500。

生活節奏急速、工作壓力大、加上缺乏運動，都有機會影響我們的健康狀況，使疾病年輕化的問題日趨嚴重。高血壓及糖尿病大多數沒有明顯症狀，往往令患者延誤求醫。莊柏醫療42項進階高血壓及糖尿病檢查，檢查項目包括血脂分析組合、空腹尿糖、腎功能、尿酸及小便常規等。及早檢查有助預防並改善身體危機，有助達至理想健康。感謝祭期間低至69折，只需$980！

➤莊柏醫療｜＜42項進階高血壓及糖尿病檢查＞11.11 健康感謝祭 優惠價$980。

定期接受健康檢查，有助及早發現身體潛在的健康問題，有效減低及防止嚴重疾病對身體構成的威脅。莊柏醫療55項精選健康檢查，已包含多款血液、大小便的檢驗，能為身體提供最基本的檢查。感謝祭期間低至63折，只需$560，價格低廉，適合預算不高的年輕上班族。

➤莊柏醫療｜＜55項精選健康檢查＞11.11 健康感謝祭 優惠價$560。

隨著年紀漸長，體內毛病將有可能接踵而來，故建議每年接受更詳盡的身體檢查，莊柏醫療86項星級健康檢查，項目包括血脂分析組合、糖尿組合、腎功能、甲狀腺指標、甲乙肝炎組合等，能為中年人士或長者提供更全面的保障。感謝祭期間低至51折，只需$2000！

➤莊柏醫療｜＜86項星級健康檢查＞11.11 健康感謝祭 優惠價 $2000。

貪靚女士要留心 暖宮、V面療程助你容光煥發！

做女人要養好子宮，宮寒隨時會影響皮膚、氣色！女士天生體質容易氣虛、陽虛，加上寒流吹襲；身體容易受寒氣入侵，對子宮的傷害尤其大。An Medical Beauty推出的45分鐘中醫暖宮／經痛／助孕療程，用針灸配上暖宮儀調理身體問題，有效促進經絡疏通、血液循環、新陳代謝，改善婦料機能。感謝祭期間低至54折，只需$680即可體驗一次。

➤An Medical Beauty｜＜45分鐘中醫暖宮／經痛／助孕療程＞11.11 健康感謝祭 優惠價 $680。

大部分女士易有氣虛之餘，受香港天氣影響下亦容易水腫；即使身材瘦削，做極運動亦無法趕走「包包面」。An Medical Beauty - Liftera－V 無針埋線膠原再生V面療程，以韓國KFDA認可無痛無創傷拉緊儀器，刺激膠原再生及重組，有效收緊皮膚鬆弛、改善面部水腫。全新客戶於感謝祭期間可以低至35折價格換領療程，只需$680 就能即時見效，還原靚靚V面。

➤An Medical Beauty｜＜Liftera－V 無針埋線膠原再生V面療程＞11.11 健康感謝祭 優惠價 $680。

除了上述的重點產品，11.11健康感謝祭優惠期間，更有大量健康品牌於01 Mall提供不同折扣優惠，包括美容產品、健康食療、消毒用品、防疫口罩等，產品包羅萬有，即上01 Mall搶購心儀貨品啦！