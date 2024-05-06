失語症丨大腦受損失原有語言能力？5貼士把握黃金治療期積極復健

台灣33歲正值青壯年的吳小姐，某天下班與同事相約去聚餐，卻在踏出公司門口時突然昏倒，送醫後診斷竟是出血性腦中風，經急救後保住性命，但大腦主管語言功能的皮質區域卻受損，確診為表達型失語症。在醫師建議下， 透過傳統語言復健合併多次的重覆式經顱磁刺激治療（rTMS）後，口語表達大幅進步，現在已經可以開口說完整句子。



收治該案的台灣恩主公醫院復健科主治醫師薛千川表示，失語症雖無藥可醫，但患者只要把握黃金治療期，積極參與復健仍有改善的進步空間。根據統計，有21%至40%的腦中風病人會在中風後第一個月出現失語症。

什麼是失語症？失語症有哪些症狀？（按圖了解）

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什麼是失語症？

薛千川表示，失語症是由於大腦的損傷造成病患失去部分原有的語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等方面。主要原因大多是腦中風，其他如頭部外傷、腦部腫瘤或腦退化性疾病也是造成失語症的可能原因。

在台灣中國醫藥大學附設醫院衛教文章也指出，由於腦部病變使的中樞神經處理語言訊息的能力喪失或受損，就會使原本具備的語言溝通能力喪失或減弱，而且有可能出現在理解或表達兩方面。

失語症有哪些症狀？

臨床上常見的失語症症狀可分為以下5種類型：

1. 命名能力受損

病人可能無法正確說出一個物品的名稱，或是說錯物品的名稱。

2. 口語表達不流暢

失語症病人的口語表達能力常會受到影響，如內容紊亂、不合文法，或常常遺漏某些重要的關鍵字，有時候甚至無法聽懂他在說什麼；有些病人則無法用流暢的句子表達，每個句子也很短，常常停頓、猶豫，發音也較不清晰。這都是因為不同部位的病變會產生不同的症狀。

失語症了解更多：（按圖了解）

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3. 覆誦能力受損

就是無法重複別人說過的話，也是一項重要指標。

4. 聽覺理解能力受損

通常這種能力的損失如果輕微比較難被一般人察覺，因為病人在溝通時可以藉由我們的臉部表情或手勢等其他線索來明白我們說的話，但卻不是真正聽懂。

5. 閱讀書寫能力受損

語言能力的受損也會出現在閱讀和書寫方面，至於受損的狀況，要視中樞神經傷害的程度而定。

失語症會好嗎？

失語症病人的親友常會覺得病人好像變笨了，不是雞同鴨講就是有聽沒有懂。事實上，失語症病人是因為腦部受傷而暫時失去了原有的語言能力。只要耐心的給予鼓勵和支持，並且接受專業的語言治療，他們的語言能力還是有機會恢復到一定程度。

如何幫助失語症病人？

如果你身邊有人因為中風或車禍而得了失語症，家人及親友該如何協助他們，腦神經內科醫師可以這樣做：

- 用面對正常人的心態面對他。

- 因為失語症病人的理解力有困難，所以要用簡潔、清晰緩慢的方式，向病人說明事情，有時有重複說明的必要。

- 以讚美、鼓勵方式鼓勵病人說話讓病人有表達的機會。

- 要盡量使病人有聽別人說話的機會，如家庭聚會、看電視、聽收音機等

- 帶他尋求專業言語治療師的協助。



值得注意的是，患有失語症的中風患者抑鬱風險更高，而長期抑鬱會導致恢復不良、住院時間延長、復健效果降低甚至增加死亡率。薛千川表示，雖然目前失語症缺乏有效藥物治療，但臨床研究顯示，可以透過重覆式經顱磁治療，透過儀器產生的磁場刺激大腦皮層，使腦神經獲得調節，產生皮層功能的變化。

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薛千川以吳小姐為例，醫療團隊經評估還在6個月內黃金治療期，因此建議她使用重覆式經顱磁刺激治療，並搭配密集的傳統語言復健，吳小姐從之前看到椅子只能說出「椅」一個單音外，治療至今已經可以完整說出「椅子」，並且可以仿說說出「這裡有一張椅子」，進步非常大。

臨床發現，大多數失語症的患者，仍保有與發病前相當的認知能力，只是語言能力受損而影響溝通互動。薛千川呼籲應把握黃金治療期，而發病超過一年以上的患者，積極參與復健仍有改善的進步空間。

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