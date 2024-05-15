醫療新知｜虛擬實景只能用於遊戲？研究：對抑鬱症具治療效果！

提到虛擬實景，相信大部份人都會想到電玩遊戲，但原來這項技術亦可以應用於治療精神健康上。早前，國際醫學期刊《Jmir Mental Health》上就發表了一報研究，指虛擬實境用於治療極具前景，其效果相當於目前治療抑鬱症的遠距醫療療法。



什麼是虛擬實景？

虛擬實景（Virtual Reality，簡稱VR）是一種透過電腦技術模擬並創造出逼真的虛擬環境的人機互動系統。通過使用專門的硬體設備，如VR頭戴式顯示器（Head-Mounted Display，HMD）和手部控制器，使用者能夠感受到身臨其境的虛擬世界。

虛擬實景通常利用3D圖形技術、感知技術和多重感官輸入來呈現一個模擬的環境。使用者戴上頭戴式顯示器後，他們的視覺感官會被完全包圍，使他們感覺自己身處於虛擬世界中。此外，聲音效果、觸覺反饋和其他感官輸入也可以被整合到虛擬體驗中，以進一步提升身臨其境的感覺。

該技術目前可應用於多個領域，包括遊戲、娛樂、教育、醫療、訓練和建築等，它可以提供身臨其境的體驗，讓使用者感受到逼真的視覺效果、互動性和沉浸感。使用者可以在虛擬世界中進行各種動作和操作，並與虛擬環境中的物體或角色進行互動。

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VR 技術有助於治療抑鬱症？

研究人員比較了目前治療重度抑鬱症的常用到的干預措施——行為活化療法，與應用了擴展現實（XR）技術，在研究中稱為「XR-BA」的療效。

該研究共有26位參與者，研究團隊首先透過問卷調查了解他們的PHQ-9 分數（焦慮自我評估量表，可反映出測試者的憂鬱嚴重情度），並隨機安排接受為期 3 週、4 個療程的行為活化療法，或應用了 VR Meta Quest 2 頭戴設備的XR-BA 療法。 治療內容包括：遊玩 VR 棋盤遊戲、破譯線索以解決謎題、隨著音樂跳舞以及獨自或與朋友一起打迷你高爾夫。

待療程結束後，研究人員再度為參與者進行測試。結果發現，無論是傳統行為激活，抑或使用了 VR 設備的XR-BA 療法都同樣有助於顯著降低抑鬱症的嚴重程度，而且 XR-BA 療法治療組的PHQ-9 分數甚至在第一次治療之前就下降了，研究人員指，這表明參加者對即將到來的試驗有積極的感覺，並且存在安慰劑效應。

研究的第一作者、史丹佛大學精神病學和行為科學系臨床助理教授 Margot Paul 表示，「臨床醫生可以使用 XR 作為一種治療工具，透過完成新穎、有趣且易於理解的『作業』來幫助激勵患者積極參與心理治療。這些結果表明 XR 可能有助於消除精神醫療保健的歧視並減少個人主動尋求治療的障礙。」

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VR 療法對治療抑鬱症有何優點？

虛擬實境技術尚未廣泛應用於心理健康治療，但它的優點使 VR療法成為抑鬱症治療的一個重要考慮因素：

1. 不含藥物



VR療法是一種非藥物治療方法，可以與其他治療方式並用，不會干擾藥物治療。

2. 提高可及性



虛擬實境技術使行動不便或無法到達實際場所和環境的人更容易接受治療。患者可以通過逼真的虛擬環境參與心理教育和活動。

3. 提升運動參與



虛擬實境技術可以使運動變得更有趣，並根據個人需求和興趣進行定制。這樣可以增加參與度，幫助患者更好地進行運動，並培養長期的運動習慣。

使用虛擬實境技術治療抑鬱症並非常見做法。 不過，近年來虛擬實境技術已被用於有效治療其他幾種疾病，包括特定恐懼症、焦慮症、強迫症和創傷後壓力症候群（PTSD），相信隨著時間的推移，這些治療方案會變得愈來愈普及。

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