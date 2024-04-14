頭痛｜痛起來會不安與躁動？叢發性頭痛常見4症狀　醫揭治療方法

撰文：健康醫療網
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台灣44歲的上班族黃先生最近六年來於春夏交替之際，都有大約三周時間會發生單側劇烈頭痛合併同側眼睛腫脹，而且不自主地流眼淚，不但痛到起身不斷踱步，甚至興起想要撞牆的念頭！當發作後就得去住家附近藥局拿止痛藥但都沒有效果，必須休息兩三周等頭痛症狀慢慢消失才能重返工作崗位。

就醫經安排檢查後診斷為「叢發性頭痛」，接受高濃度氧氣治療與預防用藥調整後，頭痛發作次數與嚴重程度均大幅降低，擺脫定期頭痛魔咒。

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頭痛分2種　叢發性頭痛有人痛到自殺

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院神經內科陳培愷醫師表示，頭痛一般分為「原發性」與「次發性」頭痛。「原發性」頭痛意謂頭痛本身即為痛的成因（大部分腦部影像檢查無異常），九成以上的頭痛屬於「原發性頭痛」；「次發性」頭痛意謂頭痛由其他原因所引起（如感染、腫瘤、外傷、出血等），「叢發性頭痛」正屬於原發性頭痛的一種，其症狀劇烈是各類頭痛之最，早年還有人痛到自殺身亡，所以也被稱為「自殺性頭痛」。

哪些族群及情況容易出現偏頭痛（按圖👇👇👇）

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叢發性頭痛　常見4大症狀

台灣陳培愷醫師說，叢發性頭痛症狀包括：

一、單側眼眶、上眼眶、顳部，每次可能維持15分鐘至3小時，且可能兩天發作一次或多次
二、頭痛常合併同側結膜充血、流淚、眼皮水腫、鼻塞流鼻水、前額潮紅流汗、瞳孔縮小、眼皮下垂和耳漲等
三、痛起來會不安與躁動，常會起身踱步
四、周期性發作是重要特點，多數患者除了每天於相同時間（如早晨或入睡後一、二小時）發作外，也常在每年特定期間（如季節變換時，以十二月與三月最多）發作

成因不明　推測與自主神經系統有關

台灣陳培愷醫師指出，叢發性頭痛的成因目前不是非常明確，據研究推測與自主神經系統、三叉神經血管系統和迷走神經三大系統有關，其中特別是「下視丘」相關的自主神經系統，由於下視丘在人體扮演生物時鐘的角色，故能解釋病患為何會定時發生頭痛的原因。另外，叢發性頭痛發生以男性居多，台灣患者男女比例是六比一。依據調查中發現，吸煙可能是重要因素，患者中男性有七成九、女性有三成六曾經或正在吸煙，女性病患有逐年增加趨勢，可能與女性吸煙人口增加有關。

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正確診斷病因須8年　預防治療方式一次看

台灣陳培愷醫師補充，如果以外國千分之三盛行率推估，台灣約有六萬名患者，但也因相對少見，而且誤診比率高，調查研究顯示，患者要被正確診斷出病因，平均竟要八年之久。建議當發作時的「急性治療」可用純氧治療、麥角胺及英明格等藥物快速降低頭痛程度，「預防治療」則可使用類固醇、鈣離子阻斷劑與鋰鹽等，多半在一周內就能見效。此外，在發作期宜避免喝酒、飛行與登山等誘發因子，頭痛才不會突然降臨而影響健康。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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