二十四節氣 | 小暑養心健脾攻略 教您點消暑兼自製保健湯水茶飲

今天7月6日是二十四節氣的小暑，雖然還未到夏天最熱的時候，但是氣溫已上升至三十多度，加上香港氣候濕熱，在戶外待一段時間已汗流浹背，如此環境下容易令人體變得虛弱，以及心浮氣躁和寢食難安，所以夏季的養生重點主要在兩大方面——養心及照顧脾胃，下文會從飲食及生活習慣介紹消暑方式，以及推介時令的保健湯水茶飲。

夏季是養心的最佳時節

中醫認為夏季屬心火，是養心的最佳時節，所謂「四時起居皆有法度」，中醫師指依照順應天時的作息原則，夏天宜晚睡早起，而睡覺時室溫不宜過低。

運動方面，由於夏天代表萬物生長，因此多動少靜有益於心，但要注意適時補充水分以及避免汗出過多。中醫推介瑜伽、氣功、散步等養心運動，以柔和舒展、微微汗出為主；在公園或郊外等人少的地方進行，更可提升調養效果。按摩方面建議每晚睡前用手心摩擦「湧泉穴」（位於腳底上三分之一的中心位置），兩腳各108下，有心腎相交、養心陰的作用。

飲食方面，可多吃蓮子、百合、龍眼肉等養心補肺的食物；花旗參性涼，有益氣養陰作用，適合夏天汗出過多、疲倦乏力人士。另外，酸味食物如木瓜、酸梅湯等，都有收斂心氣、生津止渴的作用。至於麻辣火鍋、辣椒等辛辣食品則應避免，以免上火而傷心氣。

養心並防暑降溫

中醫對於夏天暑熱正盛容易傷及人體的津液及正氣，小暑節氣的高溫容易讓人變得心浮氣躁和寢食難安，嚴重更可以引發中暑，症狀例如頭痛，多汗，口渴，乏力等，長期如此身體會變得虛弱。因此，須注意防暑降溫和正確調理身體，多喝養生粥，如綠豆粥和荷葉粥等。

午睡有助消暑熱

小暑節氣的正午時分氣溫較高，在人體的降溫排汗過程中，皮膚毛細血管擴張，大量血液滯留體表，大腦血液供應相對不足，再經過上午的工作和學習，一般人普遍會感到疲乏和精神不振。如午飯後適當進行午睡休息，對人的健康以及工作和學習都十分有利。

多吃健脾和胃食物

香港濕熱的天氣容易使身體暑濕困脾，令脾胃功能變差而影響食慾，所以夏季飲食宜清淡為主、質軟及易於消化，並避開油炸肥膩及辛辣食物，以免化生痰濕礙胃或化火傷津，加重身體的負擔。另外夏天宜多吃通便利尿的食物，使身體內的暑邪及熱邪可以透過從排泄系統排出。

另外很多人喜歡在夏天喝冷飲，以為可以為身體降溫消暑，然而事實上冷飲會傷脾胃並加重痰濕症狀，如果高溫天氣下口渴了，盡量以溫水代替冷飲，避免加重傷害脾胃功能。

夏令消暑食物

冬瓜、絲瓜、西瓜、黃瓜、苦瓜、桃子、雪梨、番茄、薏米

夏季高溫出汗量大增，所以平日要多補充水份。而要生津解渴的話，取適量乾荷葉、鮮竹葉單獨煎煮至作為解暑飲料，而如果希望自製一些醒脾開胃的飲料，可以試試以下３種清熱解暑的飲料：

（一）綠豆湯



綠豆取適量，然後煲水作飲料

功效：清熱解暑

（二）冬瓜湯



薏米、冬瓜、荷葉各取適量份量，煮至可作飲料

功效：解暑清熱

（三）酸梅湯



加入山楂以及烏梅至鍋內並煮至可作飲料

功效：開胃醒脾

夏日清熱袪濕茶飲湯水推介

尚膳房 清熱降火茶 $50

尚膳房 清熱降火茶含金銀花、菊花、白芍、麥冬、甘草等成份，有助清熱解毒以及平肝去濕，用8飯碗清水浸泡藥材30分鐘，將浸泡的藥材，用大火煮沸，再轉用慢火煲約45分鐘，可加入少許片糖即可飲用。

中港藥業－解暑潤肺去濕湯(2人份量) $65

材料包括霸王花，薏米，日本元貝，淮山，北杏，具健脾養胃，清暑解渴，潤肺的功效。

夏日化痰健脾利水湯水推介

痰濕的體質是由於脾胃的功能疲弱，平日要避免肥膩甜黏的食物，並且身體需要進行適當運動協助排濕。平日可以多吃抑多喝除濕化痰的食物及茶飲例如山楂、薏苡仁、赤小豆、生薑、薺菜、白扁豆、荷葉等等。

如果有時間煲湯的話，痰濕體質人士選擇中港藥業公司的「消暑健脾去濕湯包（2人份量）」，精選道地藥材，絕無人造色素及硫黃。健脾湯水不宜太濃，也不應加入油脂太重的肉類如豬筒骨、豬踭等，否則會令體內濕氣增加，及加速痰濕徵狀；建議以去皮雞肉、瘦肉或魚類鯽魚、鱸魚為主，便煲製出清潤而不油膩的湯水。如想吸引小朋友飲用，可加入番茄、粟米、甘筍等帶清甜味及健脾開胃效果的蔬菜。

❌痰濕人士忌食： 1. 西瓜 2. 柚子 3. 肥肉 4. 啤酒

夏日健脾利水茶湯推介

中港藥業公司消暑健脾去濕湯（2人份量）$65

工作有空閒時，亦可沖製一些養生茶飲。Ozen生活館推出的「祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶」，使用紅豆、薏仁、芡實、桑葉、蒲公英等原材料，以低溫烘焙技術製作，不時飲用可有助身體去水腫、降血脂、補脾益氣，更有美白嫩膚的功效。

moonwell®️湯包 【五指毛桃海底椰素湯】 $73

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。moonwell的中醫團隊為你用心配搭營養豐富的五指毛桃海底椰素湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，香港都市人濕氣重的必飲去水腫健康湯水之選！

Ozen生活館祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶 $40

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