全爆髮NMN生髮精華 2個月BB毛重生 半年髮量激增 實現真逆齡

一提起脫髮,不少人都會聯想到是工作壓力大、睡眠不足所致,其實荷爾蒙變化、飲食不均等因素都會增加脫髮風險。如果你也有頭髮稀疏、M字額、頭髮分界線明顯等脫髮煩惱,傳統方或未必是最好選擇,近來有產品提出了一個既科學又有效的防脫育髮產品,就是利用近年大熱的逆齡成分 - NMN。以NMN加入防脫育髮配方,利用高濃度抗老成分NMN來逆轉毛囊年齡及代謝水平,經用家認同6天大減脫髮^,使用2個月後BB毛開始重現,連續使用6個月更可成功育髮,頭髮密度增4倍*,安在家中都可輕鬆無痛修復頭髮健康,重拾強韌豐盈秀髮。



了解頭髮生長週期

頭髮的生長週期有3個階段,分別是生長期、衰退期及休止期,毛髮會重複循環掉落及再生,而每條頭髮的生長週期亦不同。正常情況下,我們每天平均會掉落約50到100條頭髮,只要毛囊健康就會繼續生長新髮。不過,自身及外在因素令頭髮生長週期變得混亂,新髮停止生長之餘,掉髮更會異常地多。

要知道脫髮危機不分男女,加上問題越趨年輕化,約30歲便開始出現頭髮易斷、髮量稀疏跡象。因此,不少人都會使用防脫髮產品,及時控制脫髮現象。

了解頭髮生長週期 (freepik)

用家力推近期人氣熱賣

Wholelove Hair 全爆髮 NMN 防脫育髮精華素!

愛完全活髮系列 全爆髮 NMN 防脫育髮精華素 (品牌提供)

全爆髮NMN防脫育髮精華素自推出以來,就刷新了用家對生髮產品的舊有認知,原來要救髮,先要為毛囊逆齡。用家調查顯示,有98%用家滿意效果,認同最快6日顯著見到脫髮減少^,多種脫髮問題都得到大幅改善。

用家更分享前後對比圖及用後感,她表示精華素質地清爽,免沖洗吸收快,並不含西藥及無副作用,加上使用方便,會不停回購。她續指,於每天洗頭後使用,頭髮吹乾後保持蓬鬆不扁塌,使用大約4個月後,髮量已明顯變得濃密,散發健康光澤。

圖為用家實證使用4個月後的效果。 (品牌提供)

大熱抗衰老成分NMN不止逆齡 更有助高效生髮

NAD+主宰身體DNA修復、新陳代謝等化學作用,但隨著年齡增長,體內NAD+水平會逐漸下降,繼而出現各種衰老症狀。由於NAD+分子量太大,無法直接被人體吸收。相反,NMN分子較小,當進入細胞後便會轉化成NAD+。因此,要提升體內NAD+水平,必須靠攝取前體物質NMN(β-煙醯胺單核苷酸)。

被譽為「時光之鑰」的NMN有助修復細胞,促進人體代謝,延緩衰老。NMN除應用於護膚品、保健食品外,更可應用在修復頭皮細胞,令頭髮回復健康生長狀態。因為NMN可透過增加頭皮細胞# (包括毛囊細胞)內NAD+水平,繼而激活SIRT7蛋白酶,令正在老化的毛囊細胞回復活力,同時修復受損組織,達致年輕化。當毛囊重回健康狀態,就可正常地吸收營養,生產毛髮蛋白,增加頭髮生長能力。

相比啫喱狀質地的精華,水狀質地的全爆髮NMN防脫育髮精華素,分子更小,能容易直達深處,迅速吸收。(01製圖)

而全爆髮NMN防脫育髮精華素,是全港首款採用日本科研NMN防脫育髮配方的精華。精華呈水狀質地,分子結構更細小,能容易穿透細胞膜直達深處,絕不會停留在表層堵塞毛囊,讓毛囊回復年輕真正逆齡!

救髮3步曲:防脫、生髮、育髮

所謂預防勝於治療,生髮第一步是做好防脫功夫,從源頭了解脫髮成因。而絕大部分人士脫髮,是因為頭皮下的5α還原酶會將睪酮素轉化成DHT(二氫睪酮),令毛囊血管萎縮,頭皮環境惡化,引致脫髮,甚至禿頭。想做到真正逆齡,全面救髮,入手生髮產品前,你必須知道以下3大救髮要點。

救髮關鍵|1. 防脫

要大幅減少5α還原酶,抑制脫髮因子形成,就必須靠齊墩果酸(swertianin extract)。全爆髮NMN防脫育髮精華素含有齊墩果酸,能促進頭皮毛囊細胞增殖及分裂,直擊脫髮根源,有效改善脫髮。

救髮關鍵|2. 生髮(4-6個月)

減少脫髮後,就要令「BB毛」生長,增加頭髮密度。全爆髮NMN防脫育髮精華素,含有逆齡生髮因子NMN,有助促進受損組織癒合,增加毛囊再生速度,提高毛乳頭細胞的代謝水平。

為更有效促進頭皮生髮,精華素更加入專利薑黃萃取Capilia Longa™。它是來自薑黃根莖的全能細胞的濃縮分泌物,當中含豐富的生物信號肽,專門用於創造最佳的微生長環境,大幅提升毛囊細胞的生長因子水平,以進行修復及激活,重新激活頭髮週期。臨床研究更顯示,精華素所使用的薑黃萃取Capilia Longa™ 能使頭髮密度增4倍*。

使用前後對比圖 (品牌提供)

精華素更含藍銅胜肽,它是一種天然多肽,具有抗氧化及抗老化的特性,使頭皮下產生生長因子(bFGF及VGF)以促進頭皮及毛囊細胞進行修復及健康分裂,替換老化的細胞,並且促進受損組織癒合和增加毛髮密度。

救髮關鍵|3. 育髮(6-12個月)

當逆轉毛囊時光,頭髮開始生長,就要保護新生頭髮,使它可以變得強韌粗壯。全爆髮NMN防脫育髮精華素當中加入專利蘋果幹細胞,含豐富植物營養素,蛋白質及幹細胞,是頭髮重要的補品。另外,亦擁有極強細胞抗老化能力,有助激活修復。

堅持使用6個月!「爆髮」年輕

全爆髮NMN防脫育髮精華素榮獲日本厚生省GMP認證,當中的雙效專利功效更經臨床證實,只需6天有效減少脫髮,2個月毛囊重生^。配方不含西藥,亦無副作用,不會影響性功能,男女適用。精華素特別適合髮際線後移、頭髮漸幼、燙染修復、局部脫髮、壓力脫髮、產後脫髮、病後脫髮、地中海、M字額人士所用。

星級靚媽張寶兒力推:成分可靠,產後適用

星級用家張寶兒分享 (品牌提供)

女士天生愛美,而頭髮更是女人的第二張臉,所以擁有一頭秀髮是提升顏值的一大關鍵。星級用家張寶兒平日因工作關係,需要頻繁地轉換髮型,加上自去年誕下兒子「袁咕碌」後,和不少媽媽一樣都要面對產後脫髮問題。

而產後脫髮的嚴重程度,更令她極為困擾:「每日起身都發現甩一大堆頭髮,枕頭、浴缸去水位......全屋都有我掉的頭髮,頭髮薄左,髮質亦差。」幸得髮型師介紹下,她用了全爆髮NMN防脫育髮精華素,更大讚有效:「使用約1至2星期後,掉髮量明顯減少。至今用了2-3個月後,BB毛已開始重新長出來,頭髮明顯變厚。」

