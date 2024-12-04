減肥｜心情都會影響食量？ 調查發現：感到⚫⚫時人會吃得更少

心情會影響食量並非錯覺！近日澳洲的一項調查就發現，原來情緒的確會左右的飲食，人們在感到無聊或沮喪時食量都會增加，而在感到快樂時食量即會減少。



（圖片來源：CSIRO官網）

早前，澳洲國家科學機構「聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）推出了一個手機應用程式，以幫助人們擺脫不健康的飲食習慣，並更輕鬆地控制自身體重，透過問卷的形式，該程式可以評估用戶的習慣、情緒和誘人食物，並提供量身定制、有科學支持的指導，幫助他們改掉壞習慣，實現更健康的生活方式。

CSIRO又根據應用程式收集到的資料，對其中近 2,000 名澳洲人進行調查。結果顯示，76% 的人在無聊時吃得更多，55% 的人在感到沮喪時吃得更多；而正面情緒會產生相反的效果，46% 的參與者表示，當他們感到快樂時會吃得更少。

另外，性別也是影響結果的因素，調查顯示，女性比男性更容易導致情緒化進食，24% 的女性會為了改善心情而進食，而男性則只有 16%。

報告指出，幾乎所有的參加者都表示曾受到零食的誘惑，其中三分之一的人會下意識地進食零食。其中，朱古力是最能誘惑人的食物，有 72% 的人表示在嘗試養成更健康的飲食習慣時，朱古力對他們的誘惑最大。其次是芝士 (61%)，以及麵包 (52%)。同時，男性較容易受到啤酒或加工肉類的誘惑，而女性則比較喜歡咸味餅乾、蛋糕和鬆餅。

領導這項分析、CSIRO 的研究科學家 Naomi Kakoschke 表示，數據強調，建立健康的飲食習慣需要「不僅僅是良好的意願」。

「無論是何時、何地，我們都需要了解一個非常關鍵的因素『情緒暗示』，人們的感受不僅會影響我們吃什麼，還會影響吃多少。」

Kakoschke指出，分析並不是為了建議人們不能吃巧克力等食物，而是為了強調可能影響個人飲食習慣的因素。

她表示，「需要支持來做出可以長期持續的小規模、漸進的改變。這實際上不僅要了解我們吃什麼，還要了解我們為什麼要這樣吃，以及如何做出有意義、持久的改變。」

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1. 飲食規律：保持規律的飲食時間表，每天吃固定的正餐和零食時間，有助於穩定血糖水平，減少飢餓感。



2. 高纖維食物：攝取高纖維的食物，如全穀類、蔬菜和水果，有助於增加飽足感，延長飽足時間。



3. 攝取足夠的蛋白質：蛋白質有助於增加飽足感，並有助於控制食慾。優質的蛋白來源包括雞肉、魚、豆類和堅果。



4. 注意進食速度：慢慢進食可以給大腦足夠的時間接收飽足信號，避免過食。



5. 多喝水：在意識到自己肚餓，因為有時候身體會將口渴誤解為飢餓感。另外，水可以幫助佔據胃部的空間，從而產生飽腹感並減少飢餓感。



6. 遠離誘惑：遠離環境中的高熱量食物或誘人的零食，保持家中和辦公室的環境清爽健康。



7. 充足睡眠：睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，增加食慾，確保每晚睡眠時間充足。



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