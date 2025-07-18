天文台：下週最高可達33℃ 慎防中暑：識別、急救與預防全攻略

香港夏季氣候悶熱潮濕，近年天氣更常見極端現象，時有驟雨伴隨日間高溫。天文台更預計近期氣溫會再升至33°C，在濕熱交加下，中暑風險大增，其中最嚴重的「熱射病」更可能威脅生命。正確認識中暑嚴重程度、急救要領與日常預防，是對保障你和家人健康至為關鍵。



天文台預料，未來九日本港氣溫最高可達33℃（資料來源：截圖自天文台）

什麼是中暑？如何判斷危急程度？

在炎夏，「多喝水、避免中暑」幾乎成了指定口號。但什麼才算「中暑」？原來，「中暑」是人體在高溫環境下，體溫調節機能失效，無法有效散熱，導致體溫過高並引發一連串症狀的總稱。醫學上，中暑可分為熱衰竭和熱射病兩大類：

1. 熱衰竭（Heat Exhaustion）

熱衰竭多由於長時間暴露在高溫環境、劇烈活動時流失過多水分和鹽分引起。典型症狀包括：

- 頭痛、頭暈、噁心、嘔吐



- 虛弱、煩躁、極度口渴



- 大量出汗



- 體溫升高（約37°C~40°C）



- 脈搏微弱但加快、尿量減少



*關鍵區分：熱衰竭患者一般意識清醒，沒有明顯中樞神經障礙（如昏迷或精神錯亂），但若未及時處理，可能迅速惡化為熱射病。

2. 熱射病（Heatstroke）

而熱射病是所有熱相關疾病中最危險、最嚴重的一種，屬於醫療急症，需即時處理。當身體核心溫度升至40°C或以上，且調溫功能徹底失效時就會發生。主要特徵：

- 極高體溫（≥40°C）



- 精神狀態改變：意識模糊、說話不清、躁動、譫妄、癲癇、甚至昏迷



- 出汗模式異常：經典熱射病（非勞力型）患者皮膚乾熱、無汗；但運動型熱射病仍可能出汗，不可單靠「有無出汗」判斷



- 尿液變色：呈深茶色，提示腎損傷或橫紋肌溶解症



- 皮膚瘀斑：暗示凝血功能障礙



- 其他：心跳加快、呼吸急促、嚴重頭痛、皮膚潮紅



*溫馨提示：熱射病發展極快，器官損傷甚至致命。

熱傷害種類（按圖 👇👇👇）

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緊急急救：「黃金30分鐘」救命關鍵

懷疑有人中暑（尤其是熱射病），必須馬上行動。醫學研究指出，發病後首30分鐘為「黃金急救期」，此時內部器官損傷仍有機會逆轉。

「六字訣」急救法：脫、泡、扇、補、躺、送

1. 脫：避免繼續暴曬，將患者移到陰涼或有冷氣的地方。立刻鬆開或脫去多餘衣物、裝備、頭盔，促進散熱。



2. 泡：迅速降溫是最重要目標！若條件允許，將患者泡入20−25 ℃涼水中，至少浸軀幹和大腿等大血管部位。沖涼水澡、用濕毛巾或冰袋擦拭腋下、頸部、腹股溝等處也有效。冰袋敷於腳底、手掌、臉頰可加速降溫。持續降溫，直至核心體溫降至38.3∼38.9℃。



3. 扇：用扇子、硬紙板等大力扇風，濕潤皮膚時配合扇風效果更佳，加速蒸發散熱。



4. 補：如意識清醒，補充稀釋鹽水或運動飲料，切忌一次大量飲水。每次小口慢飲（每次不超過200毫升），以免嘔吐。絕不給意識不清者飲水，以防嗆咳。避免咖啡、酒精等刺激性飲品。



5. 躺：讓患者平躺，頭側一邊預防嘔吐嗆咳。雙腳抬高（約15厘米）幫助血液回流。



6. 送：無論症狀有否明顯改善，都應即時送院。熱射病可引發延遲性器官損傷，需醫療監察。立即致電999或當地緊急服務熱線。



常見急救誤區

絕不以酒精擦身：酒精會經皮膚吸收致中毒，且可能反彈升溫



勿給退燒藥：熱射病是散熱障礙，退燒藥無效，反增肝腎負擔



勿掐人中：無助降溫，只浪費寶貴時間



勿用厚毯包裹：只會阻礙散熱，加劇病情



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４個預防中暑的實用小貼士

「預防勝於治療」，面對香港高溫高濕的夏天，防範中暑比急救更重要。以下４點日常生活中你應該主動採取的措施：

1. 選擇適當活動時間與裝備



為避免在高溫時段暴曬，建議避免在上午10點至下午4點最熱時段進行戶外活動。穿着淺色、寬鬆、透氣衣物（如棉麻）有助於促進散熱。外出時應戴寬邊帽、太陽眼鏡，並使用SPF15或以上防曬霜，且定時補擦，因為曬傷會減弱身體的散熱能力。

2. 正確補水技巧



定時飲水至關重要，即使不口渴也要喝。建議每15-20分鐘補充100-200毫升水，炎熱天氣下每天總飲水量至少應達到2-3公升。劇烈活動或大量出汗時，應飲用含稀釋鹽分或運動飲料以補充電解質。同時，應避免酒精、咖啡因等飲品，這些會加劇身體脫水。

3. 休息與降溫



對於戶外工作或長時間活動者，每30分鐘應到陰涼或有冷氣的地方休息10分鐘。若出現頭暈、心悸、冷汗等中暑前兆症狀，應立即停止活動並進行降溫。

4. 關顧高危人士



老人、兒童、孕婦、慢性病患者（如高血壓、糖尿病）等群體中暑風險特別高，應盡量避免在高溫時外出。室內冷氣溫度建議設定在26℃，並保持定時通風。參加戶外活動時，可攜帶小風扇、降溫貼等個人用品。此外，某些中藥（如藿香正氣水）可用作預防，但由於其含酒精成份，駕駛人士不宜使用。

酷熱天氣下，中暑威脅無處不在，尤其在香港這個高溫高濕的城市裡，一旦掉以輕心，代價隨時是你寶貴的性命。不過，只要大家多一分警覺，學懂分辨徵兆、掌握正確急救方法，以及在日常生活中實踐預防措施，中暑這個「夏日隱形殺手」其實並不可怕。

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