健康飲食｜原來「無糖」也會傷身？小心這款飲品讓你走向糖尿病！

為了減肥或控制體重，許多人會把含糖飲料換成標榜「零卡」、「無糖」的代糖飲料，覺得這樣既能滿足口腹之慾，又不用擔心變胖，是個完美的健康選擇。然而，最近一項大型研究結果卻可能要來打破我們的美好幻想了。



來自澳洲與荷蘭的學者，針對超過 36,000 名澳洲人進行了長達 14 年的追蹤調查，發現了一個驚人的事實：「每天僅喝一罐代糖汽水的人，罹患第二型糖尿病的風險竟然會比不喝的人高出 38%。」更值得注意的是，這個數字比喝含糖飲料所帶來的 23% 風險還要來得高。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

+ 9

相關文章：糖尿病｜長期高血糖損害記憶力？血糖失控增加罹患阿茲海默症風險

代糖飲料與糖尿病的關聯，可能與你想的不一樣

你可能會想：「變胖才會得糖尿病啊，代糖飲料又沒熱量，怎麼會？」這正是這項研究最關鍵、也最讓人意外的部份。

研究人員指出，含糖飲料之所以會增加糖尿病風險，主要是因為它會導致體重增加。也就是說，當研究人員將「體重」這個因素考慮進去後，含糖飲料與糖尿病之間的關聯性就變得沒那麼強烈了。

但代糖飲料就不是這麼一回事了。即使在排除了體重增加的影響後，代糖飲料與糖尿病之間的關聯依然顯著存在。這意味著，代糖飲料可能透過其他我們不完全了解的機制，直接影響我們的身體健康。科學家們推測，可能是代糖這種人工甜味劑，在我們體內搞了鬼，例如：

影響血糖控制： 代糖雖然不含熱量，但有些研究認為它們可能會影響胰島素的分泌，進而干擾身體對血糖的正常調節。



破壞腸道菌相： 人工甜味劑可能會改變我們腸道內的好菌和壞菌生態，而腸道菌相的失衡，已被證實與新陳代謝疾病有所關聯。



相關文章：【糖尿病檢測】睡眠少於6小時肚餓易暈 15條問題中5條以上要就診👇👇👇

+ 11

健康，不只是「無糖」這麼簡單

研究人員強調，這項研究就像一個警鐘，提醒我們在追求健康的路上，不能只看單一指標，也不能把「無糖」當成無害的萬靈丹。代糖飲料雖然沒有熱量，但其中的人工甜味劑可能對我們的身體產生複雜且潛在的負面影響。

下次想喝飲料時，不妨多給白開水和無糖茶一個機會。如果真的戒不掉甜味，試著慢慢減少甜度的依賴，讓味蕾習慣清淡的滋味。畢竟，簡單純粹的選擇，或許才是對身體最好的禮物。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

糖尿病｜不吃辛辣食物不喝濃茶咖啡 6大飲食原則正確選鞋免病變