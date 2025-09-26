心臟健康迷思｜早上或晚上運動哪個好？專家揭最關鍵因素！

想運動，但總覺得時間不對？清晨的陽光、傍晚的微風，哪個才是對心臟最好的選擇？答案或許跟你想的不一樣。專家提醒，比起運動的「黃金時段」，一個更關鍵的因素才是守護心臟健康的真正秘訣！



據外媒《EatingWell》報道，預防心臟病專家、美國心臟病學會院士Elizabeth Klodas指出，現代人最大的問題不在於運動時機不對，而是大部份人根本不運動。她強調：「每日活動身體遠比運動時段更為重要。」

相關文章：【心臟病】防心血管疾病晚6時後別吃！頭4部位無故有紋心臟病高危👇👇👇

+ 8

運動時機並非關鍵，「持續性」才是！

你或者曾聽過如「晨間運動燃脂效果更佳」或「傍晚鍛鍊更利於血壓控制」的說法，但Elizabeth Klodas表示，現有證據尚不足以斷言存在單一「最佳」時段來促進心臟健康。她指，「確實存在支持特定時段運動的研究，但我認為這些數據幫助有限。若人們認為必須在固定時間運動，反而可能削弱運動意願。」

註冊營養師Sheri Gaw亦指出，研究顯示運動時段並非關鍵，關鍵在於是否堅持運動。她引用2023年一項大型隊列研究指出，無論在一天中的何時進行中等到劇烈的體能活動，都能降低心臟病、癌症及早逝風險。

晨昏運動大不同？科學證實具獨特益處

儘管持續性是最重要的考量，但根據一些研究，不同時段的運動也可能帶來獨特的益處，值得你參考：

晨間進行運動



以運動開啟新的一天，不僅能提升健康水平，更能為日常規律奠定基調。清晨鍛鍊確保你能在工作、家庭及日常任務到來之前完成運動。而且在經過一夜安眠後，你的精力處於巔峰，更有助於發揮最佳運動表現。

從心臟健康角度而言，晨間活動有助調節生理時鐘並提升胰島素敏感度，尤其在早餐前運動效果更顯著。規律的生理時鐘能改善睡眠品質，這與降低血壓及促進心臟健康密切相關。更佳的胰島素敏感度亦有助身體有效管理血糖，減輕心臟負擔並降低長期代謝性疾病風險。

此外，Sheri Gaw指出：「部份研究顯示晨間運動有助控制某些人的食慾，從而更容易維持健康體重，這是心臟健康的關鍵因素。」

午後或傍晚進行運動



如果你不習慣早起，午後運動同樣有其優勢。例如，待至午後或傍晚時分，身體已透過進食獲得能量補給，這有助於支撐更長或更強度的訓練。

對心臟健康而言，傍晚運動有助維持血管功能與血壓控制。Elizabeth Klodas解釋，「研究顯示血管彈性在午後更佳，此時訓練可能對血壓產生益處」。研究亦指出夜間運動與較低的心臟病發生率及死亡率相關。Sheri Gaw亦補充，「由於夜間脂質代謝達到高峰，在晚間運動可能更有效降低膽固醇與發炎指標。」

相關文章：【每日3分鐘】手指操8招防中風 敲指尖血管變年輕宜多吃海帶👇👇👇

+ 5

告別久坐：將運動融入生活的實用方法

雖然每個時段的運動都有其獨特優勢，但這並不意味著你需要精確地計算時間。研究顯示，人體對運動的反應會因個體差異而有所不同。這代表實際上並沒有一個適合所有人的「最佳運動時間」，最重要的是找到一個你能堅持下去的時間點。如果你早上很難起床，那麼強迫自己晨跑只會讓運動變成一種負擔；反之，如果你是夜晚比較活躍的那一類人，在下班後去健身房或許是更好的選擇。

最重要的目標是從久坐不動的生活方式轉變習慣運動的日常。如果你是剛開始運動或想重新投入鍛煉，關鍵就在於讓運動變得平易近人且可持續。你可以試試以下策略來讓運動融入你的生活中：

循序漸進： 從小量的活動開始，即使是幾分鐘也勝過完全不動。



分段進行： 將運動時間分散到一天中，例如每日進行兩到三次10-15分鐘的步行。



融入日常： 選擇簡單的替代方式，例如多行樓梯或者在搭乘巴士時提早一站下車。



混合訓練： 結合有氧運動（如健走、騎單車）與阻力訓練（如深蹲、弓步蹲）已被證明有助於保持最佳心臟健康。



傾聽身體訊號： 注意身體的反應，若有任何不適，應立即停止並諮詢專業意見。



與其糾結於「最佳」運動時間，不如將重點放在讓運動成為你日常生活的一部分。選擇一個你最可能堅持的時間，讓運動成為一種習慣。只要保持持續性和日常活動，你就能支持心臟的長期健康。

同場加映：5款對心臟最有益水果（按圖👇👇👇）

+ 13

相關文章：護心水果｜營養師推5款水果對心臟最有益 護腸胃心血管3種屬莓果