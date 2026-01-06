食得太肥恐養癌？MIT研究：肝細胞為求生竟會「自行退化」變腫瘤

脂肪肝隨時演變成癌症！香港人生活節奏急促，經常外出用膳，再加上手搖飲品文化，不少港人年紀輕輕已被驗出有「脂肪肝」。許多人以為脂肪肝只是「肚腩大點」、「肝臟肥點」，不是什麼大事，但內分泌及肥胖症專科醫生蔡明劼指出，最近在國際生物學期刊《Cell》發表的一項研究發現，脂肪肝可能是一個長達 20 年的癌症「預告」。



研究發現，當肝臟長期浸泡在高脂飲食時，肝細胞為了「活下去」，竟然會選擇「自我退化」，在這種狀況下的細胞，一旦出現基因突變，就會迅速轉化為惡性腫瘤，最終演變成肝癌。

驚人發現：高脂飲食令實驗鼠近 100% 患癌

蔡明劼在Facebook專頁分享，該項由麻省理工學院（MIT）進行的研究，揭示了飲食習慣對肝臟代謝的「毀滅性」影響。研究人員追蹤了一群長期被餵食高脂肪飲食的小鼠，結果發現到了研究後期，幾乎所有小鼠都罹患了肝癌。

這個數據令人矚目驚心，但為何單純的脂肪堆積會變成惡性腫瘤？研究團隊揭開了當中的機制——這一切都源於肝細胞的「生存代價」！

肝臟的「黑化」之路：由罷工到癌變

蔡明劼解釋，正常的肝細胞是人體的「化工廠」，負責代謝毒素、處理脂肪和生產營養。然而，當我們每日攝取大量高油、高糖食物，肝細胞便會面臨巨大的生存壓力。為了不被這些源源不絕的「油脂垃圾」淹沒致死，肝細胞會啟動一種名為「去分化」的逆轉程式，猶如為了求生而「變壞」：

● 放棄功能：肝細胞停止原本的代謝和分泌功能，不再為身體解毒。



● 退化成「嬰兒」：細胞會退化成類似「幹細胞」的未成熟狀態。



● 瘋狂繁殖：進入這種狀態後的細胞，生命力極強，只專注於在惡劣環境中存活和增殖。



最危險的是，這種「未成熟」的狀態正是癌症的溫床。一旦細胞不再履行正常職責且不斷複製，只要基因出現輕微突變，就會迅速轉化為惡性腫瘤。

20 年的緩衝期 現在的每一口都是關鍵

研究人員將小鼠的數據與人類肝病患者進行對比，發現兩者的病變模式驚人地相似。雖然小鼠從脂肪肝發展到癌症只需一年，但換算成人類的壽命，這大概是一個長達20年的慢長過程。這代表著，你現在每一餐高油鹽的「重口味」飲食，都可能在為20年後的身體埋下計時炸彈！

拯救肝臟小貼士 日常生活做好３件事

要在肝細胞被迫「退化」前挽救健康，關鍵就在於減輕肝臟的「代謝壓力」。蔡明劼建議大家可從以下３方面入手：

1. 飲食：跟隨「地中海飲食」模式

● 多吃纖維：蔬菜和全穀物中的纖維能像海綿一樣吸附油脂，減輕肝臟負擔。



● 選好油、棄壞油：盡量減少攝取飽和脂肪（如炸雞、燒味肥肉）及精製糖（如珍珠奶茶、汽水）。試著改用橄欖油、牛油果等優質油脂。



● 控制熱量：研究顯示，適度減少熱量攝取，能啟動細胞的「自噬作用」，幫助修復受損細胞。



2. 運動：每週 150 分鐘「排油」

● 帶氧運動：跑步、游水或急步行，是最直接燃燒肝臟囤積脂肪的方法。



● 負重運動：增加肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體更有效消耗攝入的營養，避免能量轉化為脂肪堆積在肝臟。



3. 定期檢查：切勿忽視沈默殺手 ！

脂肪肝通常沒有明顯症狀，等到出現痛楚時往往已屆晚期。建議定期進行肝臟超聲波及肝酵素檢查，在細胞決定「退化」之前及早發現並介入治療。

蔡明劼提醒，肝臟是人體最勤勞的器官，別用過量的油脂逼迫它「罷工」甚至「變節」。從今天起調整飲食，別讓你的肝臟為了生存而變成癌細胞！

