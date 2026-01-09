兒童健康｜玩手機逾4小時易焦慮抑鬱？專家揭電子產品３大副作用

在酒樓或地鐵車廂內，隨處可見手持平板電腦或手機的孩童，「電子奶嘴」似乎已成為現代家長安撫子女的必備工具。然而，不少研究都指出，過度依賴電子產品不僅影響視力，更可能對兒童的心理健康造成深遠影響。



專家特別提醒，當每日螢幕使用時間超過4小時，就可能要稍微「停一停、諗一諗」了。以下整理了３個值得爸媽留意的潛在影響，讓我們一起看看如何幫小朋友建立健康的數碼習慣。

影響一：每日4小時是界線？小心引發焦慮抑鬱

如果發現小朋友最近比較容易焦慮或悶悶不樂，或許要留意一下他們玩手機的時間。根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的資料指出，長時間面對螢幕，可能會增加青少年出現焦慮、抑鬱情緒的風險。對於12歲以下的孩子來說，每日超過4小時可能就是一個需要留神的警號。

另外，網上世界總是展現美好的一面，小朋友心智未成熟，在社交媒體上看到別人光鮮亮麗的生活，更容易產生比較心態，覺得自己不夠好，進而影響自信心。

影響二：短片一條接一條？大腦容易「過勞」

現在流行的短影音節奏快、刺激強，小朋友很容易一滑就停不下來。專家發現，這種「向下一滑」就有新內容的模式，其實會不斷刺激大腦分泌多巴胺。

長期習慣了這種高強度的感官刺激，可能會令小朋友的專注力變得零碎，當回到現實世界做功課或閱讀時，反而會因為覺得沈悶而難以集中精神，甚至出現類似專注力不足／過度活躍症的行為特徵。

影響三：藍光偷走睡意 小朋友變「躁底」

睡眠對發育中的小朋友有多重要，相信不用多說。但原來手機螢幕發出的藍光，是睡眠的「隱形神偷」。研究顯示，睡前滑手機會抑制體內褪黑激素分泌，令快速動眼期睡眠減少達25%。

睡得不好，第二天自然無精神，還會影響體內荷爾蒙分泌，令小朋友更容易發脾氣、變「躁底」，結果可能又因為無聊或煩躁而更想玩手機，形成惡性循環！

科技不是壞人 關鍵在於「點樣用」

雖然聽起來有點嚇人，但科技本身並非洪水猛獸。只要用得其法，它都可以成為育兒好幫手：

● 挑選內容： 選擇適齡、具互動性的教育App，可以訓練小朋友的邏輯思考和解難能力，比單純看卡通片更有益。



● 善用資源： 聯合國兒童基金會的研究發現，對於居住較偏遠或資源較少的家庭來說，正規的數碼心理健康平台（如網上輔導）能提供很重要的支援，效果有時甚至不輸面對面的治療。



給爸媽的3個「數碼戒毒」小貼士

要在這個時代完全不碰電子產品是不可能的，專家建議我們採取「疏導」策略，陪孩子建立好習慣：

1. 約法三章



試著將每日純娛樂的螢幕時間控制在2小時以內。可以跟小朋友約定一些「無手機時刻」，例如一家人食飯時、做功課時，大家（包括爸媽！）都把手機收起來，專心享受當下。

2. 重質不重量



既然要看，就看點有營養的。爸媽可以主動幫忙篩選內容，鼓勵孩子玩一些需要動腦筋的互動遊戲，而不是被動地讓影片一直自動播放。

3. 建立睡前儀式



為了讓大腦好好休息，建議睡前一小時定為「關機時間」。這段時間可以陪小朋友講故事、畫畫或者單純聊聊天，讓心情沈澱下來，自然睡得更香甜。

手機是工具，不應該成為生活的主角。在緊張小朋友學業和才藝的同時，亦應該多花點時間去陪他們，去公園跑跑跳跳、建立真實的人際互動，這才是對孩子最好的休閒活動！

