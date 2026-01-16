只有「無記性」才是腦退化？專家：說話出現５大特徵恐已中招！

隨著香港人口老化問題日趨嚴峻，長者健康自然成為大家最關心的課題，而阿茲海默症更是當中不容忽視的隱憂。



一提到阿茲海默症（Alzheimer's disease），很多人第一時間想到的警號都是「無記性」，像是出門忘記帶鎖匙或是認不得路回家。但最新的醫學研究卻打破了這個既定印象——大腦退化的最早跡象，未必是記憶力變差，反而是「語言能力」先出現衰退。台灣重症科醫生黃軒提醒，日常生活中不妨多加留意長輩的說話習慣，如果觀察到以下 5 種特徵，便有機會在記憶力顯著衰退前，提早 2 至 3 年識破病變危機，把握治療的黃金時機！

每10個就有長者1人中招 語言退化比「無記性」更早顯現

據臨床統計，阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，約佔所有病例的 60% 至 75%。隨著香港人口結構急速高齡化，相關病例數字正持續攀升。衛生署資料顯示，本港 70 歲或以上長者中，每10人即有1人患病；85歲以上長者的患病率更急增至 三分之一。據醫管局推算，至 2039 年，全港認知障礙症患者將逾33萬人，這無疑是公共衛生系統面臨的重大挑戰。

重症醫師黃軒在社交平台Facebook專頁指出，阿茲海默症主要影響老年人，患者的記憶力、思維能力和行為都會逐漸衰退。但由於早期症狀不明顯，許多長輩在確診時已屆中期，錯過了黃金干預時機。其實，大腦最早受到阿茲海默症影響的是「內側顳葉」，這個區域負責詞彙與語意處理。因此，語言障礙往往會比記憶力衰退更早浮現，是極具參考價值的「預警訊號」！

10項失智症前期徵兆（按圖👇👇👇）

在家中自我檢測 留意長輩說話５大異常模式



黃軒建議，平日除了提醒家中長者注重健康飲食與運動之餘，不妨多留意他們是否出現以下 5 種語言模式轉變：

1. 詞窮現象：頻密使用模糊詞代替

這是最常見的早期徵兆。長輩可能想不起具體名詞，轉而使用模糊的代名詞。

例子： 想說「雨傘」，卻說「嗰支... 落雨用嗰支嘢」，無法講出具體事物名稱。



生活測試： 請家人描述身邊物件（如眼鏡）。若思考超過 5 秒仍無法說出準確名稱，或頻繁使用替代詞，需多加留意。



2. 分類錯亂：指鹿為馬

這源於大腦語意網絡斷裂，難以區分概念邊界，將物品屬性混淆。

例子： 指著「智能電話」說是「電視機」，或將「橙」說成「蘋果」。



生活測試： 準備 10 張動物或傢俬圖片請長輩辨認，若錯誤率超過 30%便需注意。



3. 敘事簡化：失去細節描述能力

由於額葉功能退化，組織能力下降，說話會變得流水帳，缺乏形容詞與細節。

例子： 正常會說：「今日去公園見到好多紅色的花，好靚。」；患者則可能會說：「我去公園... 跟住行路... 跟住回家。」



生活測試： 觀察日常對話，若每句說話極短且不斷重複連接詞，可能是警號。



4. 逃避指令：無法說明操作步驟

當被問及需要步驟的操作時，因大腦執行功能有障礙，患者會下意識迴避。

例子： 問如何用微波爐，長輩會說：「現在的機器太多掣，唔整啦！」來轉移話題。



生活測試： 請長輩講解簡單流程（如沖咖啡、煲湯步驟）。若跳過關鍵步驟（如忘記說要先加水），應提高警覺。



5. 專業詞彙流失：突然忘記「拿手絕活」

這是「語意型失智症」的特徵，患者雖然能應付日常對話，但對自己擅長領域的專業術語卻變得陌生。

例子： 做了一輩子廚師，突然說不出「汆水」、「勾芡」等術語，只說「用熱水搞熟佢」。



專家提醒：持續 6 個月以上才具臨床意義

雖然上述徵兆值得關注，但黃軒強調不要過度恐慌。若是單次忘詞，可能是精神疲勞或正常老化。只有當這些情況持續出現 6 個月以上，且頻率每週超過 3 次，才建議尋求家庭醫生或專科醫生協助，進行認知評估。

此外，年輕人若出現忘詞，多半是因為壓力大、焦慮或太過慌張，與大腦退化無關，調整生活節奏即可。

