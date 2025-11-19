減肥｜久坐肚腩難消？每天幾分鐘揉捏3穴位　消水腫促進腹部燃脂

若總是被脂肪高、代謝差、肚子大又有啤酒肚等問題困擾，想減肥卻不知從何著手，不如先從按摩開始。



中醫師表示，減肥沒有捷徑，認真按摩能幫助身體燃脂更快，建議大家可以試試按壓3個穴位加1按摩手法，有助燃脂瘦身。

按這3個穴位輕鬆燃燒脂肪（01製圖）

常按這三個穴位助你輕鬆減肥👇👇👇

+ 7

「足三里穴」號稱最強燃脂穴

台灣中醫師艾莉絲指出，若想利用按摩減重，足三里穴絕對是最適合的按摩處，足三里位於膝蓋下方四指橫紋處，按摩此穴有助提升代謝，促進脂肪燃燒，只需要每天按壓3分鐘，就能喚醒體內脾胃的燃脂引擎。

「陰陵泉穴」專治水腫型肥胖

艾莉絲提到，陰陵泉穴號稱「水腫型肥胖的剋星」，陰陵泉位於脛骨內側，膝蓋下一個凹陷處，按摩此穴有助健脾化濕、利水消腫，建議連喝水都會胖的人，可以天天按摩此穴，有助輕鬆瘦一圈。

「帶脈穴」幫助燃燒腹部脂肪

艾莉絲說明，帶脈穴專門治久坐、胃突還有小腹突出的肥胖問題。帶脈穴位於肚臍外側，與肚臍平行的腋中線交叉處，只需要每天揉捏此穴60次，就可以幫助腹部肌肉燃燒脂肪。

每天揉搓腹部 促進腸胃蠕動

艾莉絲建議，除了按摩上述3個穴位外，民眾平時也可進行「腹部按摩」。先將雙手搓熱後，以肚臍為中心，左轉60圈，右轉60圈，有助促進腸胃蠕動。只需要透過這些穴位按摩方法，搭配飲食控制和適度運動，就能更有效的燃脂瘦身，成功達到減重目標。

相關文章：減肥｜高強度運動燃脂效果不高？想瘦身減重這樣做運動最有效👇👇👇

+ 3

延伸閲讀：

運動前吃2食物燃脂效率大翻倍！醫師打破空腹運動迷思

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

