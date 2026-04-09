30歲起大腦開始萎縮？專家推薦5招護腦法：戒睡前手機、複合運動

很多人以為「腦退化」是老人家、銀髮族的專利，但事實可能比你想像中殘酷。日本內科醫生木村真樹子，她指出大腦的「保質期」其實很短，腦部萎縮早於30、40多歲就已經靜悄悄開始。



如果你最近發現自己走入房間後突然忘記要拿什麼、老是想不起熟人的名字，甚至變得容易「發火」焦慮，這未必單純是工作忙碌，很可能是你的大腦已經在發出求救訊號！

30 歲就開始萎縮？不只是記性差這麼簡單

據日本健康媒體《美ST ONLINE》報道，木村醫生指出，隨著年齡增長，腦神經細胞會逐漸萎縮或流失，這是自然的生理現象。最令人驚訝的是，這種萎縮其實從30多歲就已經開始。特別是掌管思考、動力及情緒控制的「前頭葉」，以及負責記憶、聽覺的「側頭葉」，都是首當其衝的區域。

除了記性變差，腦部老化的另一個徵兆是情緒控制。如果你發現自己變得「燥底」、容易發火，或者對以前感興趣的新事物變得提不起勁，這些都是腦萎縮導致功能下降的體現。

４方法判斷認知狀態（按圖👇👇👇）

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除了年齡，壓力與生活習慣亦是「大腦殺手」

為什麼有些人老得快，有些長輩卻依然精靈？木村醫生認為，除了生理年齡，現代人的壓力與生活習慣才是主因：

長期壓力過大：壓力會令身體分泌「壓力荷爾蒙」皮質醇（Cortisol）。小量皮質醇可以幫我們應付困難，但長期過量分泌，會直接損傷大腦負責記憶的「海馬體」，甚至導致失眠及情緒問題。



不節制的飲酒與偏食：運動不足和營養不均會導致大腦「灰白質」變小；而酒精更是腦萎縮的加速器，長期飲酒過量的人，大腦萎縮速度會明顯加快。



醫生推薦：５招日常「護腦」自救法

大腦細胞死了雖然不能重生，但好消息是，大腦有很強的「代償能力」，剩下的細胞可以建立新的網絡。只要及時改變習慣，大腦衰退速度是可以慢下來的。

1. 別輕視「黃金睡眠」與數位排毒

睡眠是大腦的「保修時間」。醫生建議睡前應避免接觸手機或電腦等電子設備，熄燈並放下手機，讓大腦從藍光和資訊爆炸中抽離。如果晚上睡不夠，日間午睡 15 至 20 分鐘，養腦效果比喝咖啡更好。

2. 吃對食物：製造「快樂荷爾蒙」

攝取均衡營養是基礎，但要特別注意「色胺酸」（Tryptophan）的補充，因為它是製造快樂荷爾蒙「血清素」的原料，有助穩定情緒和改善睡眠。建議日常多吃雞蛋、豆腐、納豆及香蕉。

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3. 「邊行邊諗」：二重複合運動

比起高強度運動，醫生更推薦「二重複合運動」（Dual-task training），即是活動身體的同時，又動腦筋。例如：

一邊行路一邊計數；



一邊做家務一邊玩接龍；



一邊踏步一邊唱歌。



她解釋，這種「一心二用」的練習比起單純散步能更有效地刺激腦部血流，進一步提升護腦效果。

4. 挑戰新嗜好，拒絕「腦部僵化」

大腦最怕一成不變。不管是玩撲克牌、拼圖，還是學習一樣新樂器或運動，只要是「新嘗試」，都能給大腦帶來新鮮的刺激。

5. 中藥調理：從根本整頓體質

木村醫生本身亦有研究漢方（中藥），她提到某些中藥配方對腦部健康有幫助，例如「人參養榮湯」適合易倦、貧血的人，幫大腦補足「氣血」；而「抑肝散加陳皮半夏」則適合壓力大、易焦躁的人，有助平復自律神經。不過，由於每個人體質不同，在進行任何中藥調理前，請務必先諮詢專業醫生的意見。

腦退化並非一朝一夕的事，而是數十年生活習慣的累積。雖然我們不能停止時間，但透過調整睡眠、飲食，再加上一點點「邊動邊腦」的練習，絕對可以讓大腦維持更長時間的活力！

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