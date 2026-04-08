春筍能清腸降脂？醫生拆解營養價值 腸胃不好亂食恐致胃出血！

每逢春季，行過街市總會見到那一紮紮包裝整齊、看起來平平無奇的春筍。雖然外表不算搶眼，但那股清爽甘甜的滋味卻是不少人的心頭好。難怪唔少人都話食筍可以「清腸胃」，彷彿這口季節限定的鮮嫩，就能清走體內積聚已久的油膩感。但春筍到底是真的「腸道清道夫」，還是被過度神化？這背後其實隱藏著不少營養學與臨床醫學的學問！



醫生專業拆解春筍４大營養優點

早前，台灣重症醫學專家黃軒醫生就在Facebook專頁發文，稱春筍為「被嚴重低估的腸道與血管守護者」。他分享了一項研究指，連續六天每天攝取約 360g 竹筍後，受試者的排便次數和體積都有所增加。更令人驚訝的是，連體內的「壞膽固醇」也下降了約一成至一成半，反映出竹筍在血脂管理上的潛力。

黃軒醫生解釋，春筍保護腸道與血管的功效主要來自以下幾點：

極高膳食纖維： 每 100g 新鮮春筍含約 1.5 至 2g 膳食纖維，若是乾製筍含量更可高達 40g 以上。這些纖維能增加糞便體積並刺激腸道蠕動，扮演著「腸道刷子」的角色，對改善便秘非常有效。



熱量低得驚人： 200g 春筍的熱量僅約 50 卡路里，大約只相當於一小段香腸。這種「高飽足感、低能量密度」的特性，讓減肥人士可以大口進食而無心理負擔。



「高鉀低鈉」比例： 每 100g 春筍含鉀量達 300 至 400 毫克，但鈉含量僅約 5 毫克。這種比例有助於抵消都市人高鹽外食帶來的影響，幫助身體排出多餘水份與鹽分，改善水腫並穩定血壓。



含有植物甾醇： 植物甾醇（Phytosterols）的結構與膽固醇相似，能在腸道中競爭性抑制膽固醇的吸收，從而輔助降低壞膽固醇水平，守護心血管健康。



不過，黃軒醫生亦不忘提醒大家，春筍始終是「健康拼圖」的一部份，它的輔助效果雖然顯著，但絕對不能取代正規的降脂或降壓藥物。

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「清腸」背後藏隱憂 這４類人士進食要小心！

雖然黃軒醫生從營養角度給予了高度評價，但如果我們從臨床醫學的觀察來看，春筍並非對每個人都那麼友善。這味「清腸利器」如果用錯地方，反而會傷及自身。

首先要考慮的是腸胃的耐受力。春筍的纖維非常粗糙，對於患有胃潰瘍、十二指腸潰瘍的人來說，這些纖維在腸胃中就像「砂紙」一樣，容易磨損受損的黏膜。特別是患有嚴重肝硬化的病人，更要提防粗纖維引發食道靜脈曲張破裂，導致胃出血的風險。

除了消化系統，春筍內含的草酸也是另一個隱憂。草酸容易與鈣結合形成草酸鈣，這對泌尿系統已有結石問題的人來說，無疑是雪上加霜。對於正值發育期的兒童，過量攝取草酸亦可能干擾鈣和鋅的吸收，進而影響長高。此外，中醫常說春筍是「發物」，臨床上也常碰到過敏體質人士，如患有氣喘、風癩（蕁麻疹）或鼻敏感的患者，在進食春筍後病情反覆甚至加重。

點樣處理先至最穩陣？

要享受春筍的鮮味，同時避開健康地雷，處理方法至關重要。首先，「出水」這個動作絕對不能省。春筍含有天然的氰苷和大量草酸，透過熱水煮透，不但能去除大部份毒素與苦澀，更能濾掉七成以上的草酸。

對於腸胃一般的朋友，記者建議烹調時將春筍切得細碎一點，或者採用久煮慢燉的方式，讓纖維稍微軟化。最重要的一點是「適可而止」，即使是健康人士，每餐攝取量也應控制在 100g 左右，並且要補充足夠水分，才能讓纖維素真正起到通便作用，而非「塞住」腸胃。

春天食筍固然是應節樂事，但切記要先了解自己的身體狀況。正如黃軒醫生所言，它是健康的拼圖，但唯有放對位置，才能拼出真正的健康生活。

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