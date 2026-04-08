食飯飲水會消化不良？醫生拆解「稀釋胃酸」迷思：幫助消化才真

「食飯唔好飲水呀，會沖淡胃酸，影響消化㗎！」這句說話相信大家由細聽到大，甚至已經成為好多人心中的餐桌「金科玉律」。結果導致不少人就算食飯感到口乾，都會刻意忍口，等到食完飯先敢飲水。但是，這個講法到底是真定假？外媒《Parade》最近訪問咗多位腸道科專家，發現大家可能一直都「白忍」了，這個舊觀念是時候要與時並進。

事實上，食飯時適量飲水，對大多數人的腸胃運作來說，反而是「利大於弊」！



「稀釋胃酸」只是都市傳說？

大家最擔心的，莫過於水分會稀釋消化酵素，導致食物「消化唔落」。但美國哈肯薩克大學醫學中心（Hackensack University Medical Center）腸胃科主任 Rosario Ligresti 醫生直言，這完全是個誤解。他解釋，人類的胃部非常聰明，會根據攝入食物的成份自動調節胃液的分泌量。

專家進一步指出，消化酵素本身就需要水分才能發揮作用，而胃部在消化過程中也會自行分泌水分。因此，飲水並不會讓消化系統「罷工」，反而能提供必要的水分，讓整個消化過程運作得更順暢。

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食飯咪再「乾啃」 盤點邊食邊飲水４大好處

食飯時在旁邊放杯水，隨時飲兩口，其實對腸胃有以下幾個好處：

1. 天然的食物「潤滑劑」



水分能幫助食物更順暢地由食道滑入胃部。特別是在進食較乾硬的食物（如雞胸肉、全麥包）時，適量水分能減輕吞嚥壓力。

2. 軟化食物纖維



腸道專家將胃部消化比喻為「煮濃湯」：水分能幫助胃部軟化並分解食物，讓營養素更容易被身體吸收。

3. 預防餐後便秘



大腸的功能之一是重吸收水分。如果身體水分不足，糞便會變得乾硬，導致排便困難；用餐時飲水，有助保持腸道濕潤。

4. 提醒你放慢節奏



在每一口食物之間啜飲一兩口水，能強迫自己放慢進食速度。這段時間正好讓大腦接收「飽足」信號，避免因為食得太快而導致過量進食。

這２類人飲水要「量力而為」

雖然對大部份人來說，食飯飲水無傷大雅，但有兩類人士需要特別留意：

胃酸倒流患者：攝取過多液體會增加胃部體積，當胃壓過大時，胃酸和食物較容易向上湧，加重「燒心」或反酸的感覺。



容易脹氣的人：如果你選擇的是氣泡水，裡面的二氧化碳會將氣體帶入消化道，可能引發腹脹。建議這類人選擇普通清水，且避免大口猛灌。



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想餐後唔再「頂住」？ 腸胃科醫生傳授幫助消化小秘訣

想讓腸胃運作更高效，腸胃科醫生 Andrew H. Moore 建議，一餐飲用約 240 毫升的水分最為合適，且應採取「小量多次」的啜飲方式。

此外，除了飲水，這兩個習慣也能大大減輕腸胃負擔：

充分咀嚼：專家建議每口食物最好咀嚼 20 到 30 次。將食物磨碎能增加與消化酵素接觸的面積，避免胃部為了處理大塊食物而「加班」。



飯後行下：食飽後與其立刻坐低，不如在室內或樓下稍微散散步。輕度的活動能刺激腸道肌肉收縮，減少餐後腹脹感。



下次食飯時，如果感到口渴，就大方地舉起水杯吧！只要不是短時間內豪飲大量水分，你的胃部其實非常歡迎這份助消化的「及時雨」。

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