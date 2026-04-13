菠菜農藥殘留再度稱冠？專家分享潛在吃用風險 ４招助你避開PFAS

很多人為了健康都會多吃蔬果，但原來挑選不當，反而可能將化學物質吃下肚。根據美國環境工作小組（EWG）發表的 2026 年報告，在非有機蔬果中，竟然有高達 75% 驗出殘留農藥。而在這份「最骯髒蔬果」名單中，菠菜再次蟬聯榜首，更令人擔憂的是，當中六成樣本被驗出含有被稱為「永久性化學物質」的 PFAS 農藥。



台灣營養師林俐岑在社交專頁「林俐岑營養師的小天地」中提醒，這些化學物質一旦進入環境或人體，就極難被分解，長期累積恐增加患癌、不育及代謝失調的風險。

什麼是「永久性化學物質」PFAS？

PFAS 其實是一個龐大的化學家族，包含超過 1 萬 2 千種人工合成物質。之所以被冠以「永久」之名，是因為其化學構造中「碳-氟鍵」極其穩固，自然界的陽光、水分、微生物甚至高溫都無法將其分解。

這類物質因為具備極佳的防水、防油特性，在我們的日常生活中幾乎無處不在：

廚具與服飾： 易潔鑊（不沾鑊）的塗層、機能外套（如防水風褸）、長效型化妝品。



食品包裝： 快餐店的防油包裝紙、外賣紙袋、微波爐爆米花袋的內層。



農副產品： 部份農藥含有 PFAS，或者農地受污染水源灌溉，導致作物吸收。



對健康的隱形威脅

長期接觸 PFAS 對人體並非全無影響，研究指出其潛在危害包括：

干預內分泌： 影響甲狀腺功能，可能導致代謝失調。



削弱免疫力： 降低身體抵抗力，使免疫系統受損。



影響生殖與發育： 可能導致生育能力下降，或影響胎兒發育（如出生體重減輕）。



增加致癌風險： 國際癌症研究機構（IARC）已將 PFOA 列為一級致癌物，與腎癌、睪丸癌有直接關聯。



生活實踐：做好４點減少永久化學物累積！

要在現代生活中完全避開 PFAS 固然困難，但透過以下幾個生活習慣的改變，我們可以顯著降低身體的負荷：

1. 慎選烹飪器材與容器

香港人家中常用的易潔鑊，若發現塗層已有刮痕，請務必立即更換，避免塗層微粒掉入食物。此外，買外賣時建議自備不鏽鋼或玻璃容器，減少使用拋棄式防油袋。

2. 飲食上的「大換小」與「徹底洗」

PFAS 會透過食物鏈累積，因此應限制進食位於食物鏈頂端的大型魚類（如吞拿魚、旗魚、鯊魚），改選生命週期較短的小型魚，例如鯖魚或秋刀魚。至於蔬果，食用前必須徹底清洗，以減少表面殘留的農藥與化學物。

3. 挑選「PFAS-Free」產品

在選購戶外機能服飾或新型廚具時，留意產品標籤。現在市面上已有不少品牌標榜 "PFAS-Free" 或 "PFOA Free"，優先選擇這類對環境友善的產品。

4. 強化身體排毒機能

雖然我們無法直接在體內分解 PFAS，但可以支持肝、腎的自然代謝。

多飲過濾水： 確保飲用水經過高品質活性碳或逆滲透（RO）淨水設備處理，維持腎臟代謝功能。



增加十字花科蔬菜： 椰菜苗、西蘭花、椰菜、白蘿蔔等，含有助肝臟解毒的化合物。



高纖飲食： 攝取全穀類與豆類，利用膳食纖維帶走腸道中的代謝廢物。



雖然 PFAS 的累積性令人憂慮，但只要從更換家中的舊鑊、自備餐盒這些小細節做起，我們就能在追求健康的路上，少一份化學威脅，多一份安心。

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