白髮位置對應身體不同部位狀態　常見兩鬢斑白：肝膽發出警報

很多人覺得長白髮要麼是遺傳，要麼是壓力大，其實不然。頭髮的顏色由毛囊黑素細胞產生的色素決定，一旦黑素細胞功能受損或黑色素合成不足，就會生出白髮，而不同部位的毛囊，對應着身體不同臟腑的健康狀態，位置不同，暗示的問題也不一樣。今天和大家說清楚不同位置白髮的「健康密碼」。



今天和大家說清楚不同位置白髮的「健康密碼」。

兩鬢白髮：肝膽發出的「情緒警報」

最常見的兩鬢白髮，大多和肝膽健康息息相關。

兩鬢屬於足少陽膽經循行的部位，膽與肝互為表裏，一旦肝氣鬱結、肝膽火旺，就會導致氣血運行不暢，毛囊得不到充足滋養，進而生出白髮。

這類白髮的人群，大多有明顯的情緒困擾：要麼長期急躁易怒、愛發脾氣，要麼經常抑鬱寡歡、思慮過多，還可能伴隨口苦口乾、胸脅脹痛、失眠多夢等症狀。從西醫角度來說，長期精神壓力大、熬夜會導致神經內分泌紊亂，加速黑素細胞耗竭，這也是為什麼長期熬夜、焦慮的上班族，兩鬢最容易長白髮。

小建議：每晚11點前入睡，這是肝膽排毒的黃金時間；平時可以按揉太沖穴（足部大腳趾和第二腳趾之間的凹陷處），幫助疏肝解鬱，緩解情緒壓力



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前額白髮：脾胃虛弱的「隱形信號」

前額長白髮，往往和脾胃功能虛弱有關。

前額是足陽明胃經經過的地方，脾胃作為氣血生化之源，一旦功能下降，氣血生成不足，就無法濡養前額的毛囊，導致白髮滋生。

這類人群的典型表現的是：面色萎黃、神疲倦怠，平時食慾不振、吃一點就腹脹，還有可能伴隨大便稀溏、四肢乏力等問題。長期飲食不規律、暴飲暴食，或過度節食，會損傷脾胃功能，進而影響營養吸收，導致維生素B族、銅鋅等微量元素缺乏，加重白髮症狀。

小建議：三餐定時定量，少吃生冷、油膩食物；平時可以多吃山藥、大棗、扁豆等健脾益氣的食物，也可以按揉足三里穴（外膝眼下四橫指處），調理脾胃功能



頭頂+後腦勺白髮：腎氣不足的「提醒」

頭頂和後腦勺的白髮，大多和腎氣不足有關。

中醫認為，「腎藏精，其華在發」，腎精充足則頭髮烏黑濃密，一旦腎氣虧虛，頭髮就會失去滋養，逐漸變白，而頭頂、後腦勺是督脈、膀胱經循行的部位，和腎臟關係最為密切。

這類白髮在中老年人中較為常見，但現在很多年輕人也會出現，尤其是長期熬夜、過度勞累、性生活不節制的人群，還可能伴隨腰膝痠軟、頭暈耳鳴、記憶力下降、畏寒怕冷等症狀。從西醫角度來說，這也可能和遺傳、內分泌失調（如甲狀腺功能異常）有關。

小建議：平時可以多吃黑豆、黑芝麻、桑葚等黑色食物，滋養腎氣；避免長期熬夜、過度勞累，適當運動，增強體質



健康護髮小貼士

1. 正確洗護很重要。

洗髮頻率應根據髮質調整：短髮或油性頭髮可1~2天洗一次，長髮或乾性頭髮可2~3天洗一次。洗頭時水温不宜過高，以40℃左右為宜，不要用指甲抓撓頭皮，應用指腹輕輕按摩。

2. 避免過度染髮、燙髮，這些化學處理會損傷髮質。

外出時避免頭髮暴曬，可打傘或戴帽。戒煙也很重要，研究發現吸煙者頭髮早白的可能性是不吸煙人群的2~4倍。

3. 經常按摩頭皮有助於促進局部血液循環。

可用十指指肚用中等稍強的力量，對頭部進行梳理，再從前往後按摩。每日梳頭也能有效刺激頭部穴位，改善血液循環。

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