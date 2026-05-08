廿四節氣．立夏｜身重易攰點算好？中醫教你入夏祛濕三部曲

踏入五月，香港的天氣開始變得悶熱，亦代表「立夏」正式到來。這段時間走在街上，除了感到熱意，更明顯的是那份揮之不去的濕氣。加上冷氣房、凍飲、久坐不動等現代生活習慣，令不少都市人最近常覺得手腳沉重、整個人提不起勁，甚至連心情都變得莫名煩躁。

其實，這正是中醫所說的「濕熱」在作怪！



「濕氣」不只影響身體，還會累及情緒

廣東省中醫院副院長楊志敏提醒，立夏之後氣溫升高、雨水變多，濕氣與熱氣交織，最容易傷及脾胃，阻礙身體運作。中醫將人體大致分為「上、中、下焦」，當濕氣停留在不同部位，身體發出的「求救信號」亦各有側重：

上焦（頭面、肺部）： 容易覺得頭部沉重、昏昏欲睡，面部經常「油淋淋」或是爆痘痘，亦會出現胸悶、痰多且黏難以咳出的情況。



中焦（脾胃）： 這是最常見的類型，表現為胃口差、食後腹脹噁心、大便黏膩（容易黏馬桶），且伴隨強烈的全身乏力感。



下焦（腎、腸、膀胱）： 主要信號包括下肢水腫沉重、小便混濁，以及經常感到腰酸膝軟。



楊志敏強調，濕邪最麻煩的地方在於它極易與寒、熱、風等病邪「合而為患」，令病情變得纏綿難癒，長遠更可能誘發慢性炎症及身體痠痛。現代研究亦發現，這種「濕重」狀態若長期得不至改善，更與慢性疲勞症候群、功能性腸胃病，甚至抑鬱情緒有顯著關聯。

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祛濕不一定要煲湯，重點在於「溫陽」

要化解這股悶人的濕氣，香港人代代相傳的「殺手鐧」莫過於煲一煲祛濕湯。利用茯苓、薏米等食材健脾排濕，這確實是針對嶺南氣候的傳統智慧。

不過，楊志敏提出了一個常被忽略的重點。他指出，立夏養生的總綱在於「養心健脾，祛濕消暑」。除了傳統的利尿祛濕，針對不同體質應有不同對策：如果是「濕熱」體質，固然要調整飲食；但如果你屬於「寒濕」體質（例如經常怕冷、面色蒼白），入夏反而是「溫陽散寒」的最佳時機。比起盲目飲用涼性的祛濕水，透過扶助體內陽氣來迫走濕邪，效果往往更持久且不傷身。

生活實踐：護陽避邪三（按圖睇清👇👇👇）

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將「溫陽祛濕」套用到日常生活上，重點在於避免寒濕入侵並保持陽氣生發。

第一步：警惕冷氣房陷阱

香港的辦公室和商場冷氣極大，是造成「內濕」的主因。專家建議室內冷氣最好維持在 26℃ 左右。最重要的一點是切忌讓風口直吹，特別是睡覺時若風口對準頭部或頸部，寒氣會趁虛而入，傷及陽氣。

第二步：運動要「緩」，忌大汗淋漓

很多人以為大汗淋漓才算祛濕，但中醫認為立夏後的運動應以「微微出汗」為宜，推薦散步、慢跑或八段錦。運動時間以清晨或傍晚為佳，需嚴防「汗後受涼」：滿身大汗時千萬不要立即沖冷水澡或進入強冷氣房，否則毛孔大開之際寒濕入體，極易傷及心陽，引致感冒或關節疼痛。

第三步：調整作息與通風

順應夏季晝長夜短的規律，作息上可適度「夜臥早起」（稍微晚睡、早起）。早上起來記得開窗通風，讓陽光進入屋內帶走家中的濕悶之氣，這對提振精神、改善心情有很大幫助。

只要在飲食及日常生活習慣上稍作調整，就能在這個濕熱的夏季保持身心清爽。

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